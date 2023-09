Aispuro no ha manifestado su interés por contender en 2024: Mario Salazar

Asegura Mario Salazar, presidente del Comité Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Durango, no tener ninguna notificación ni llamada, de la supuesta pretensión del exgobernador José Aispuro, para aparecer en la boleta electoral de 2024.

Dijo que en Acción Nacional están concentrados en 2024, en fortalecer al Frente Amplio por México, en buscar abonar a los trabajos que lleve a cabo la coordinadora del frente Xóchitl Gálvez, que el Frente Amplio por México se pueda solidificar y consolidar.

Hoy quedó claro que en Durango #LaFuerzaQueNosMueve es gobernar en unidad, hoy nuestro Gobernador @EVillegasV demuestra que los gobiernos de coalición funcionan y funcionan bien. pic.twitter.com/HlJErSuo0Z — Mario Salazar Madera (@mario14sm) September 10, 2023

“En ese sentido, en el PAN estaremos muy atentos a buscar los perfiles idóneas, tanto hombres y mujeres que garanticen ganar elecciones, que garanticen abonarle al Frente Amplio por México”, añadió el presidente del CDE del PAN.

De tal manera, el enfoque está en que se postulen perfiles que garanticen generar una mayoría en el congreso de la unión, que permitan los gobiernos de colisión, tanto al gobierno del estado, como los municipales, contar con un congreso aliado que le permita consolidar el proyecto de crecimiento de Durango.

Mario Salazar, precisó que no ha escuchado ninguna declaración directa, no ha tenido ninguna petición, y no he recibido ninguna sola llamada, sobre una supuesta postulación del ex mandatario estatal José Aispuro, y en enfoque está puesto en buscar a los mejores mujeres y hombres para estar en la boleta electoral, que garanticen triunfo, y le abonen al Frente Amplio por México.

“Ese es el tema y no hay nada más que discutir, ahorita estamos concentrados en trabajar para lograr consolidar el proyecto, y que logremos ganar la próxima contienda federal”, resaltó.

Este lunes en conferencia de prensa, el gobernador Esteban Villegas Villarreal, amagó con salirse de la alianza PRI-PAN-PRD, si se postula a Aispuro Torres, argumentando que no pueden regresar quienes le han hecho tanto daño a Durango.