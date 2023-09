Si Aispuro es candidato en 2024, Esteban se saldría del Frente

Asegura Esteban Villegas Villarreal, gobernador de Durango, que saldría de la alianza PRI-PAN-PRD, si el exgobernador José Aispuro Torres es candidato en la elección de 2024 por el Frente Amplio por México.

En conferencia de prensa, y ante el cuestionamiento de los medios de comunicación, Villegas Villarreal, subrayó que no se puede permitir que regresen a la vida política personajes que le hicieron mucho daño a Durango.

Dijo que hay personas que sueñan con algo que no va a pasar, y recordó que en Durango hay jefe político de los tres partidos, a menos que alguno presuma que de alguno de ellos no, y hacen lo que quieren, si ese fuera el caso se saldría de la alianza, de ese tamaño.

“A Durango, no vamos a permitir que vuelva a llegar gente que lo ha lastimado, me da mucho coraje y tristeza el haber perdido tanto tiempo, hoy estaríamos pensando en otra cosa y no en algo así”, aseveró el mandatario estatal.

Resaltó que hay que decirle a algunas personas que no sueñen tanto, al menos que estén pensando en otro estado, en alguna circunscripción, “pues tampoco en otra, clarito para que luego digan que no dije, esa es mi postura”.

Reiteró que si a Aispuro lo ponen en algo, entonces que le hagan como puedan, pues hay cosas que no se pueden defender.

“Yo actúo cuándo tengo que actuar, pero cuando actuó la mano izquierda es muy pesada, así como la mano derecha es muy noble y generosa, la mano izquierda si es muy pesada”, concretó.