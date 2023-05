Alcaldesa de Gómez Palacio al margen ante señalamientos contra excolaborador

DURANGO.- En días recientes se dio a conocer que a Ernesto Herrera Reza, quien es sobrino y quien hasta hace poco se desempeñaba como coordinador de Gabinete de Leticia Herrera Ale, se le sigue un proceso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de delincuencia organizada, por lo que ante estos señalamientos, la actual alcaldesa de Gómez Palacio, aseguró “hay que dejar que él presente sus pruebas y que se defienda como debe de ser”.

En un breve comentario al cuestionarla por la situación judicial por la que atraviesa Herrera Reza, aseguró que existe constitucionalmente la presunción de inocencia, sin embargo prefirió no abundar mucho en el tema ya que se encuentra una investigación en curso.





Asimismo y aunque en repetidas ocasiones ha sido señalada como copropietaria de la empresa de lácteos Chilchota, aclaró que ella no es dueña, ni tiene alguna participación en los activos de la misma, “insisten en hacerme dueña de Chilchota y no lo soy, no tengo ni una acción”, dijo.

Explicó que su padre, Don Carlos Herrera Araluce, quien falleció en el año 2016, le dejó otros negocios, pero no la empresa Chilchota, “siempre que quieren sacar algo involucran a la empresa conmigo”, señaló.

Finalmente solo aseguró que no puede hacer más declaraciones debido a que existe una investigación en proceso, aunque dijo “es válido que se le dé la oportunidad a Ernesto Herrera de defenderse".

Recientemente en un periódico de circulación nacional, informó que la FGR y la Guardia Nacional montaron un operativo en el que buscaban cumplimentar al menos ocho órdenes de aprehensión, entre las que se encuentran una contra Ernesto Herrera Reza, y otros colaboradores, sin embargo este no fue detenido durante el mismo.