Se presentó la organización popular Alianza por Durango, que dirige José Ángel Mejorado, ante el Congreso del estado, para demandar que se intervenga en la regularización del servicio público, pues buena parte del trabajo sobre todo al interior del estado, lo hace de manera irregular, con placas particulares.

Dijo que muchos transportistas irregulares siguen trabajando, haciendo servicio público con placas de servicio particular, lo que presume un contubernio que se tiene con autoridades, porque en los hechos no se detiene a ningún vehículo que haga servicio de público con placas de servicio particular.

Alianza por Durango pide se intervenga la regularización del servicio público./ Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

“No queremos que quiten las plataformas, ni que quiten el trabajo a nadie, queremos que se reglamente para que haya piso parejo y no tengamos competencia desleal los sindicatos, los independientes, porque nosotros pagamos una concesión que tenemos por parte del Gobierno, pero hay mucha corrupción” dijo.

Desde siempre se dan dádivas para que les den oportunidad de trabajar, se paga más por trabajar con placas de servicio particular que con una concesión, añadió el dirigente social.

Mencionó que con el piso parejo que se pide para trabajar en el servicio público, le serviría incluso al gobierno para hacerse de más recursos.

“Hemos venido varías veces, quedamos reunirnos con transportes que nos iban a dar una ley que viene desde el nivel federal, no nos la dieron, no nos contestan las llamadas, solicitamos una reunión con la Secretaría General de Gobierno, estamos en espera pero no vemos avances más que el de la corrupción” concluyó José Ángel Mejorado, dirigente de Alianza Ciudadana por Durango.