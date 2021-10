Alumnos en desacuerdo ante medidas sanitarias durante regreso a clases

Comunidad estudiantil del Instituto Tecnológico de Durango (ITD), expresa preocupación en este regreso a clases presenciales porque no se está ofreciendo un protocolo seguro para prevenir los contagios por la Covid-19, no cuentan ni con gel antibacterial, indicó José Luis Núñez Casas.

Dijo que hay comentarios de alumnos, padres de familia y los propios docentes, de que están en desacuerdo con las medidas que se han tomado dentro del tecnológico, y hay desconfianza para asistir a clase, porque no se está garantizando un regreso seguro, y ya se dio el anuncio de que en noviembre van a acudir de manera presencial los alumnos de quinto al octavo semestre.

Asegura que no se cuentan con los insumos necesarios, ni hay organización en las entradas o salidas, además señala que la directora Isela Flores Montenegro no ha querido dialogar con la representación estudiantil, entonces no se ha podido expresarle directamente estas inquietudes, por lo que se tomó la decisión de hacerlo a través de los medios de comunicación.

Insistió que se tuvieron 3 semestres en el que se recibió recurso, y hubo oportunidad de planear un regreso seguro, entonces sumado a la petición de contar con los protocolos de salud, indicó que no hay claridad de lo que se hace con el dinero que ingresa por las cuotas de inscripción que son 2 mil 900 pesos por alumno.