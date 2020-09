AMD retira más de 3 mil toneladas de basura de alcantarillas

Se han recolectado más de tres mil 500 toneladas de basura de las alcantarillas de mayo a la fecha, informó el director de Aguas del Municipio de Durango (AMD), Rodolfo Corrujedo Carrillo, al señalar que la cultura de no tirar la basura en la calle es un problema en el que realmente y a pesar de continuos exhortos a la población, se ha avanzado poco.

Dijo que en la ciudad más del 90% del agua de las lluvias se tiene en dos o tres meses, y que este año particularmente ha habido intensas precipitaciones que ponen en problemas a cualquier red, de forma que las cuadrillas al intervenir se han enfrentado a alcantarillas totalmente tapadas por objetos y basura, y todo esto rebasa cualquier capacidad instalada.

Precisó que desde el mes de mayo, se ha llevado a cabo un trabajo permanente en muchos puntos, y no solo cuando llueve, pero la situación es la misma, la gente continúa tirando objetos y basura en la calle que arrastrados por la corriente del agua de lluvia llegan hasta las alcantarillas nuevamente, y esto contribuye a que se tengan encharcamientos, debido a que no hay un flujo constante del líquido.

El titular de AMD, añadió que mucha gente tiene la costumbre de tirar basura al wc, tarjas o rejillas de los patios y eso también complica mucho el trabajo, por ello no está demás volver a hacer el llamado a la población a que no tire basura en la calle, que no saque sus bolsas de basura cuando sabe que no es día qué pasa el camión o cuando ya pasó.