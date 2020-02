AMLO inaugura Puente Sahuatenipa en Tamazula

Ahora hay dinero porque ya no se permite la corrupción: Amlo

Como obtenemos el dinero: es una formula sencilla pero efectiva, ahora hay dinero porque ya no se permite la corrupción, porque no impera la corrupción y eso nos permite liberar muchos fondos para el desarrollo, cuando hay corrupción no le llega nada a la gente todo se va a unas cuantas manos., señala AMLO