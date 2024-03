Ana Karen Rivas Santillán es una joven mujer duranguense, con amplia visión respecto a la importancia de emprender, de crear. Esto la llevó a comenzar con un negocio de pizzas al que llamó Bendita Pizza, el cual hoy se mantiene como una de las empresas más importantes en Durango en el ramo de la gastronomía.

Recibió de parte de El Sol de Durango el reconocimiento como la Mujer Duranguense del Año 2024 en la categoría Emprendimiento Joven.

“Este reconocimiento para mi significa mucho orgullo, Bendita Pizza es una empresa liderada por tres mujeres que somos mi mamá, mi hermana y yo, y orgullosamente las tres somos duranguenses, y somos las personas que estamos encabezando este equipo".

Ana Karen Rivas Santillán, fundadora de Bendita Pizza / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Que este reconocimiento llegue en este momento les representa orgullo, pero también da muestra que las cosas están saliendo bien con su empresa, con su emprendimiento que ha rendido frutos.

Las principales motivaciones de Ana Karen comienzan con su familia, pues se trata de una empresa meramente familiar, en segundo lugar asegura que se ve impulsada por sus ganas de crecer aún más como empresaria y así poder transmitir el mensaje y ejemplo a los jóvenes que quieran hacer lo mismo.

“A mí las juventudes y el emprendimiento me apasionan, yo siempre estoy en pro de inspirar a los chicos, a los jóvenes, y a que se atrevan a emprender”.

Han sido muchas las experiencias que ha tenido como emprendedora, por ejemplo, el enfrentarse a una pandemia, la cual provocó el cierre de todo en Durango.





“El ser emprendedora, empresaria, implica también ser resilientes y tener mucho ingenio para salir adelante todos los días, para nosotros la pandemia fue una etapa muy difícil porque tuvimos que ingeniárnosla para sacar adelante el negocio y no despedir a ninguno de nuestros colaboradores, nos pusimos a hacer mil cosas para que el negocio siguiera y junto con nosotros”.

Recomienda a las nuevas generaciones a no tener miedo, a atreverse, y echar a andar esa idea que tienen en la cabeza.

“Sí parece ser un camino difícil y sí hay muchas dificultades. También por el hecho de ser mujeres no nos atrevemos porque pensamos que no nos van a tomar en serio o no nos van a tomar en cuenta pero sí se puede. Nosotros somos una empresa de teres mujeres que lo han logrado a pesar de todo”.

Ana Karen ofreció ayuda y acompañamiento a todos aquellos que hoy busquen emprender algún negocio. “Si algún día necesitan ayuda estoy a sus órdenes”.

Los nuevos proyectos para Bendita Pizza son principalmente bajo la idea de crecer con restaurantes. “Son muchos planes para Bendita Pizza, queremos poner sucursales alrededor de Durango en los estados colindantes. Seguir haciendo negocio, nos apasiona el emprendimiento”.

Esta empresa también cuenta con una marca de joyería y un negocio de hamburguesas llamado Bendita Burguer.