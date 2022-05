Anunció para reclutar especialistas esperan que no sea una cortina de humo: Colegio Médico

Una buena noticia para el gremio médico, no solo de Durango, sino del país, el anunció de una convocatoria para reclutar a más de 13 mil especialistas de distintas ramas, pero esperan que no sea una cortina de humo para que lleguen más médicos extranjeros, así lo manifestó Humberto Rosales Ronquillo presidente del Colegio Médico.

Explicó que son cerca de 340 mil médicos en todo el país, de los cuales unos 140 mil son especialistas, y de ese grupo de especialistas solo la mitad cuenta con una estabilidad laboral, por eso afirmó que sin problema se puede cubrir la convocatoria, siempre y cuando se ofrezca un salario digno y seguridad.

Rosales Ronquillo reconoció que esta convocatoria surge a partir del reclamo que se hizo a nivel nacional por médicos, asociaciones, colegios y diferentes voces sobre la contratación de 500 médicos especialistas cubanos, cuando no hay oportunidades para los mexicanos, entonces estarán atentos a que esta acción no sea un “disfraz”, no solo para traer a los especialistas cubanos, sino a más extranjeros.

Al ser una convocatoria abierta, pueden participar médicos extranjeros, por lo que no ven ningún problema en que puedan ser incluidos, siempre y cuando cumplan los requerimientos que se van a solicitar, y tengan el permiso para ejercer su profesión en el país.

Piden seguridad para ejercer la práctica médica en México, y que se cuenten con los insumos necesarios para que se vea reflejado en la salud, además están dispuestos a trabajar en comunidades lejanas, siempre y cuando les ofrezcan un sueldo equiparado al riesgo del lugar o la lejanía.

Fue el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, quien dio a conocer la convocatoria abierta para reclutar 13 mil especialistas de todo el país y extranjeros, para que formen parte del IMSS, ISSSTE, PEMEZ y el Plan de Salud Bienestar, el proceso está abierto desde el 24 de mayo que se dio el anunció, hasta el próximo 03 de junio.