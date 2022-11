Arranca campaña “Limpiemos la Casa” en Durango

Los colchones, llantas, muebles, fierros y televisiones que ya no funcionan entre otros, se puede llamar “basura no convencional”, porque este tipo de desechos los camiones recolectores no se los pueden llevar, desafortunadamente sí es común encontrarse este tipo de basura, pero no es un problema generalizado en el municipio de Durango, así lo informó Omar Carrazco, Director de Servicios Públicos Municipales.

Manifestó que ante la preocupación de la administración municipal, por este tipo de basura y para atender la demanda ciudadana en este tema, se lanzó hace 15 días la campaña “Limpiemos la Casa”, que inició en el fraccionamiento Domingo Arrieta, donde se recolectó 1.5 toneladas de basura no convencional y 55 llantas.

Señaló que son varios puntos de la ciudad que se tienen detectados y a los que se acudirá, porque cuentan con espacios donde la gente deja este tipo de basura, algo común en algunos terrenos, “la recomendación para los propietarios de terrenos, o lotes baldíos es estar pendiente, para que la gente no lo utilice como un basurero”.

Será el próximo sábado 19 de noviembre, que personal de la dependencia acudirá a la Colonia Azteca con esta campaña, a partir de las 10 de la mañana, para que la ciudadanía pueda preparar todo lo que quieren tirar, ya sea colchones, muebles que ya no sirven, llantas o todo lo que ya no estén utilizando en los hogares.

Sobre el trabajo de la recolección de basura en las alcantarillas, señaló que a pesar de no tener lluvias, se sigue realizando diariamente y donde se pide la corresponsabilidad de la gente para que no tire basura en estos espacios.