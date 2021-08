Arranca Salum programa de Concentradores de Oxigeno en Durango

El Presidente Municipal Jorge Salum del Palacio dio arranque al Programa de Concentradores de oxígeno en el municipio de Durango, en una primera etapa serán 25 en calidad de préstamo, con lo cual se contribuirá a que pacientes positivos a Covid-19, puedan cursar el padecimiento desde sus casas.

En marco del Hospital Municipal del Niño, el Alcalde señaló que se ha hecho un gran esfuerzo de las autoridades de salud, y de parte de los índices de gobierno, y de esta forma con estos concentradores, ante una nueva ola de la pandemia que se traduce en un momento crítico por el alto número de casos, se contribuye con la población que se ve afectada.

Dijo que se prosigue brindando el más grande esfuerzo a través de las brigadas Covid que conforman varias dependencias municipales, aún cuando al municipio le toca a veces la difícil responsabilidad de ejecutar acciones que en la mesa de seguridad de salud se determinan.

“Ponemos a disposición de la sociedad estos 25 concentradores de oxígeno que bajo todas las precauciones y protocolos se ponen a disposición de las personas que atraviesan por momentos difíciles de ser positivos al virus, se ponen a disposición de forma gratuita a quienes más lo necesitan” señaló Salum del Palacio.

Sergio González Romero, Secretario de Salud del Estado, señaló que se ha tenido el apoyo del municipio, y cualquier esfuerzo es de gran ayuda para la población, sobre todo en el municipio de Durango que es el más afectado en la pandemia, debido a que concentra el mayor número de población y también mayor movilidad.

César Cardosa, Director de Salud Pública Municipal, señaló que con esta entrega, habrá 25 camas de hospital que no se ocuparán, 25 espacios de pacientes que no requerirían ser hospitalizados, aquellos quienes presentan desaturación de oxígeno, pero que no presentan gravedad y pueden llevar a cabo un tratamiento domiciliario, el préstamo se puede realizar hasta por 14 días.