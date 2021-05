Arzobispo de Durango llama a candidatos a conducirse con responsabilidad

Al reprobar los sucesos ocurridos en el país en que la violencia en el contexto electoral ha registrado incluso asesinatos, el pastor de la grey católica de Durango, monseñor Faustino Armendáriz convocó en entrevista con El Sol de Durango a los candidatos a conducirse con responsabilidad y no solamente movidos por una ideología, sino porque quieren a su pueblo.

De entrada, el prelado habló en general de la jornada electoral. Dijo que es una acción responsable la que tenemos que hacer todos los ciudadanos, una sociedad democrática es también un derecho que tenemos los ciudadanos mexicanos de elegir a nuestras autoridades; “por eso, el exhorto para nuestros fieles es que lo hagan con discernimiento y de manera responsable, es decir, que piensen muy bien en perspectiva, mirando al futuro a quién van a elegir, quien verdaderamente va a hacer bien a nuestra comunidad”.

De tal manera, dijo, que después les demos seguimiento a quienes se elijan y a quienes salgan agraciados con el voto de la comunidad; “porque me parece que quien aspira al servicio público tiene que aspirar también a servir y a construir y eso no es fácil, es sacrificado, no es para ganar dinero, es para servir a los ciudadanos y para poder servir a la gente hay que querer a la gente”.

A la vez, formuló un llamados a los candidatos para que desarrollen su labor proselitista con responsabilidad y no solamente por una ideología, sino también porque quieren a su pueblo.

Cuestionado sobre los hechos violentos ocurridos en Durango y en el país en el marco de las elecciones, el dirigente religioso afirmó que este tipo de comportamientos al final de cuentas, el pueblo es el afectado cuando hay descalificaciones; “creo que un mitin, una convocatoria debe ser un llamado para escuchar propuestas y no para escuchar descalificaciones ni que se generen pleitos y mucho menos que lleguen al enfrentamiento a golpes o incluso llegar a asesinar a alguien como ha sucedido en nuestro país con varios candidatos”.