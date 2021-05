Atienden en Durango cerca de 60 incendios por semana

Se atienden en el municipio de Durango unos 60 incendios por semana en esta temporada de estiaje, porque el ambiente se encuentra totalmente seco y cualquier situación puede derivar a un siniestro indicó el titular de la Dirección Municipal de Protección Civil, Gustavo Paredes.

El problema principal es la seca que se presenta porque no hay lluvias, la falta de humedad provoca que cualquier bajo una mínima circunstancia de calor o fuego como un cigarro, vidrio o cerillo, puede generar un foco para incendio y un riesgo de que se propague rápidamente cuando son pastizales muy amplios.

El 90% se da en pastizales, lotes baldíos, y periferia de la ciudad, mientras que el otro 10% se da en domicilios particulares o automóviles, pero son menos los casos.

La recomendación para evitar un siniestro, y una de las medidas preventivas principal, es el orden y la limpieza de los espacios, que no tengan mucha basura o acumulación de cosas, la segunda es no hacer quemas precisamente de llantas o basura, evitar tirar cigarros, sobre todo si no se ha cerciorado de que estén totalmente apagados.

Por ejemplo en los lotes baldíos es común que se encuentren llantas, plásticos y otro tipo de materiales, por eso se puede reportar a servicios públicos municipales.