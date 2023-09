Bombardeo de nubes salvará cultivos de temporal en Durango

En los últimos cinco días se llevaron a cabo siete jornadas de bombardeo de nubes, con lo que se ha logrado la caída de precipitaciones en prácticamente todo el estado, sobre todo en la parte norte, sin embargo se mantiene en pie la declaratoria de emergencia para Durango, afirmó Ricardo Navarrete Gómez, secretario de Agricultura, Ganadería, y Desarrollo Rural del Estado (SAGDR).

“Este fin de semanas como se ha podido ver, se han estado formalizando las lluvias, se han llevado a cabo siete bombardeos a las nubes en los últimos cinco días, los cuales han sido exitosos”, dijo.

Comentó que se ha bombardeado la zona del valle, el centro del estado, y también la parte sur, en los últimos cinco días se bombardeó la parte norte del estado, el gobernador Esteban Villegas Villarreal, gestionó para que se pudiéramos bardear zonas que no estaban incluidas, si se tuvieron las condiciones y el resultado fue buena precipitación pluvial en buena parte del Estado, en municipios como Indé, Ocampo, San Bernardo, Santa María del Oro, Rodeo, San Juan del Río, entre otros.

Ricardo Navarrete Gómez, resaltó que las recientes lluvias van a salvar gran parte de las cosechas que estaban en riesgo de perderse en los citados municipios, “en buena parte estos municipios corrió el agua en los arroyos, lo cual nos va a permitir que las presas también comienzan a tener captación, ojalá podamos seguir manteniendo las lluvias durante todo el mes para poder garantizar el próximo ciclo agrícola”.

Imagen ilustrativa | Se ha bombardeado la zona del valle, el centro del estado, y también la parte sur / Foto: archivo | El Sol de México

En la zona norte del estado este año no había llovido, lo que estaba complicando severamente a la ganadería, pero ya se tuvieron las primeras lluvias importantes de la temporada en esa parte del estado, sin embargo se sigue trabajando en una parte en la declaratoria de emergencia, y por otra en generar un programa para la sequía aquí en Durango.

“El gobernador está muy preocupado, pero también ocupado para que la gente de alguna forma no vaya a perder su patrimonio a causa de la sequía, hasta el momento no se pueden cuantificar perdidas, porque cada día van cambiando las condiciones, hubo cosechas que pensamos que se pudieron haber perdido, pero con la última lluvia ya no se van a perder, asimismo el ganado que está en el norte estaba en un alto riesgo por falta de agua, y hoy ya tenemos bordos que se llenaron en tres días”, señaló.

Imagen ilustrativa | En los últimos 5 días se llevaron a cabo 7 jornadas de bombardeo de nubes / Foto: archivo | El Sol de Mazatlán

En relación a la pérdida de ganado que argumentaba la unión ganadera regional, que pudiera llegar a las 20 mil cabezas, el titular de SAGDR señaló que se han acertado mesas de trabajo con ganaderos de todo el estado, y en ese sentido ha habido mucha cautela en mencionar cifras, pero si deben ser cercanas a las 20 mil, aunque hay que hacer mención que el gobierno federal marca menos.