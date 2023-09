En riesgo 400 mil cabezas de ganado en Durango por sequía

Cerca de 400 mil cabezas de ganado están en riesgo ante la sequía que se presenta en el estado, principalmente en la zona de los valles, así lo dio a conocer el presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango, Rogelio Soto Ochoa, quien señaló que la única salida es que llueva en los próximos días, de lo contrario se perderá 200 mil cabezas.

Ante un difícil escenario, los productores han comenzado a vender su ganado, incluso en ocasiones lo hacen sin percatarse de que ya va preñado pues la urgencia de deshacerse de animales que no pueden sostener con recursos propios los obliga a tomar decisiones apresuradas.

Falta de lluvias durante septiembre amenaza con agotar los pastizales





Si bien, ha conservado un precio adecuado, ya que se les paga poco más del que se tenía anteriormente de entre 26 y 28 pesos el kilogramo, aunque de no regularizarse las lluvias durante el mes de septiembre y comiencen a caer de manera copiosa, los agostaderos no se renovarán y con ello al llegar próximo mes, el frío de las primeras semanas de octubre matará a aquellas reses que no tendrá condiciones corporales para aguantar las bajas temperaturas.

“Dependemos mucho de que haya lluvias, probablemente ya no favorezcan mucho el crecimiento del pasto en el agostadero, pero sí que cargue los bordos de abrevadero y sobre todo las presas capten agua”, dijo el productor.

Reconoció que la situación no es generalizada, pues se han registrado lluvias en algunos municipios de la entidad y zonas como el Mezquital ha llovido bastante, al igual que en la parte de Pueblo Nuevo; sin embargo en la parte de los valles ya se cumplen 12 meses en los que llueve de manera intermitente, lo que impide tener la humedad suficiente para atender las necesidades del campo.

Rogelio Soto Ochoa, recordó que durante el mes de julio se registró la muerte de 18 mil cabezas de ganado, mientras que para agosto, este número había subido a más de 20 mil cabezas, “sigue la muerte de ganado y en la desesperación, desde hace 22 días los productores ya comenzaron a vender su ganado”.