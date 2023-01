Hace tres años, en una pequeña cochera varias amigas apasionadas por la cocina crearon el concepto de comida chingona, por el gusto de experimentar con sus platillos favoritos y disfrutar de la buena compañía en el proceso.

A la fecha el fenómeno de Brava Pizzería ha conquistado los paladares más exigentes de Durango, pero también revolucionó la forma en la que se comparte una buena comida con las personas que amas.

Cristina Rodríguez Marcin y Adria Toledo son las orgullosas creadoras de Brava Pizzería, quienes impulsadas por su amor y pasión por la cocina establecieron uno de los lugares más emblemáticos que actualmente se encuentran en la capital duranguense.









Comida chingona que llegó a romperlo todo

Para Cris (como la conocen de cariño), todo comenzó como un “hobby de domingo”. La chef originaria de Yucatán llegó a Durango gracias a una muy buena oportunidad laboral, fue en este estado donde no solo encontró al amor de su vida, Adria, sino que también halló la inspiración perfecta para crear el negocio que más tarde se convertiría en uno de los más populares de la ciudad.

Brava: el fenómeno de la comida chingona que conquista Durango

“Recuerdo que yo estaba en el trabajo que me trajo aquí, cocinando cosas que no eran lo que yo realmente quería, a mí me faltaba algo pero no sabía bien qué”, comparte la chef entre sonrisas.

Fue así que junto a su novia decidió aventurarse y los fines de semana comenzaron a vender comida a sus conocidos, familiares y amigos más cercanos para tener una entrada extra, sin realmente dimensionar el éxito que podría alcanzar “Comida chingona”, como bautizaron en ese momento a su negocio.

“Las dos teníamos nuestros trabajos aparte de comida chingona, pero hubo un punto en el que fue creciendo tanto que yo decidí renunciar y dedicarme totalmente a este nuevo reto”, señala Cris.

Brava: el fenómeno de la comida chingona que conquista Durango

El proceso duró aproximadamente un año y medio, comenzaron cocinando los domingos con un menú variado, desde comida griega hasta hindú, sin embargo la curiosidad y creatividad de la chef no se limitaron solo a eso, así que rápidamente daría un giro muy distinto a su concepto.

“Hablando con Adria le propuse que compráramos un horno para hacer pizzas de manera tradicional napolitana, e igual las incluimos en nuestro menú de fin de semana”, indica entre risas.

Para ambas la calidad en sus procesos siempre ha sido primordial, "así la gente puede reconocer el valor del producto que ofrecemos", destacan. Cris asegura que "la calidad es primero, no solo de los ingredientes sino también en el servicio, los ingredientes y los procesos. Nosotras nunca hemos pensado en el dinero, ese no fue el motivo inicial, queríamos cocinar cosas de calidad y que a mí se me permitiera seguir jugando con la pasión de la comida".

Las jóvenes empresarias también valoran que su equipo de trabajo se encuentre capacitado para agregarle aun más valor a sus platillos y al propio servicio. "Me gusta que la gente que trabaja conmigo aprenda a cocinar pero también aprendan a comer, a abrir su mundo a muchos tipos de quesos, salsas, muchos métodos de cocción, ya que así aprenden a valorar los productos que realizamos y a la vez le toman cariño".









Comida chingona llegó a romper todo lo que yo conocía

A pesar de que Cris es la mente maestra detrás de cada deliciosa creación que se ofrece en Brava, Adria ha sido su complemento y no solo la ha acompañado en el proceso también se sumó al equipo de trabajo en la parte administrativa. “No podría yo sola, ella (Adria) le aporta la calidad humana, es muy carismática y super movida, al final gracias a su venta logramos que mis productos se dieran a conocer, y sin una no hay otra", señala la chef Cris.

Brava: el fenómeno de la comida chingona que conquista Durango

Desde su inicio, Adria se ha encargado de que Brava Pizzería se convierta en un verdadero hogar para sus trabajadores y los clientes, "ella entiende al comensal, a través de ella conocemos su experiencia y saber qué podemos mejorar, tener retroalimentación de parte de nuestros clientes, la relación que ella logra establecer es parte del éxito que nos ha llevado hasta aquí".

Gracias a la calidez y cariño que ofrecen en Brava no solo han logrado posicionarse en el gusto de los duranguenses, además les ha permitido abrir una segunda sucursal: Brava Panadería, en el que podemos encontrar una amplia variedad de panes y bolillos, pero también almuerzos y cenas que apapachan el corazón.









Familia Brava: un espacio para todes

El amor en cualquiera de sus manifestaciones no se debe ocultar y eso en Brava lo tienen muy claro. La chef Cris asegura que poco a poco la sociedad ha dejado a un lado sus prejuicios para llegar a un punto de encuentro que es Brava, "en el cual venimos por la comida, pasar un rato agradable, escuchar buena música, tomar una buena bebida, sin importar quién seas, pero tampoco nunca hemos tratado de ser invasivas".





"Tanto Adria como yo entendemos que al final cada cabeza es un mundo y a todos nos criaron de manera distinta, pero simplemente queremos que cuando vengas a Brava sepas que este es un lugar seguro para todes, para disfrutar de la compañía y una buena comida", señala Cris entre sonrisas.