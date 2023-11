Buscan legisladores incrementar presupuesto a Entidad de Auditoría Superior del Estado

Con el objetivo de eficientar la fiscalización de recursos públicos, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, los legisladores locales buscarán incrementar el presupuesto para el año 2024 de la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE), según adelantó la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, diputada Sughey Torres Rodríguez.

Durante la sesión, en la que las comisiones unidas de Vigilancia de la Entidad Superior del Estado y la de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública se instalaron de manera inédita en sesión permanente, se determinó la necesidad de fortalecer a la EASE, ya que la población requiere saber de manera clara en qué y cómo se gastan sus impuestos.

La diputada Sughey Torres Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI (GP-PRI), informó que los legisladores integrantes de las comisiones unidas coincidieron en la exigencia de dotar de más personal calificado a la EASE para cumplir con ese propósito.

En adelante, los municipios no tendrán más tiempo del estipulado en la ley vigente para desahogar las observaciones señaladas, que es de veinte días hábiles a partir de la publicación del Decreto que establece el rechazo de las cuentas municipales. Antes, se presentaban casos en los que los ayuntamientos solicitaban dos o tres meses para la solventación de los señalamientos.

La legisladora precisó que la transparencia no es una decisión de un diputado en particular, es una convicción y un compromiso de todos. "Las decisiones no son unipersonales, se trata de acuerdos colegiados basados en las evidencias técnico-contables que se presentan en las observaciones de las cuentas públicas; no hay una indicación de nadie en lo personal".

Asimismo, recordó que durante el proceso de revisión de las cuentas públicas correspondientes al año anterior, 24 de ellas fueron rechazadas por el pleno de los diputados, incluyendo el estado y 23 municipios. Como resultado de esto, las comisiones unidas decidieron su instalación permanente para conocer en tiempo real los avances de clarificación que se presentan en cada una, concluyó Sughey Torres Rodríguez.