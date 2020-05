Campesino, sector en el olvido, dice García Barrón

El sector agropecuario de Durango, no ha tenido tiempo de estar en confinamiento, si no produce no come ni genera los alimentos para miles de duranguenses, sin embargo ha sido el sector más olvidado en esta pandemia originada por el Covid-19, declaro el dirigente Óscar García Barrón.

Los productores no estamos en condiciones de refugiarnos en los hogares, sabemos del riesgo que existe de contraer una enfermedad tan peligrosa como el Covid-19, sin embargo, la gente del campo tienen que salir a trabajar, en el campo quien no trabaja come, expresó el presidente de la Unión Ganadera del Sector Social en el Estado de Durango.

Puntualizó que las condiciones económicas y de salud son muy complicadas para la gran parte de los duranguenses, sin embargo, mientras los diferentes órdenes de gobierno no implementen mejores estratégicas para reactivar la economía y para enfrentar la pandemia, la situación financiera de todos los mexicanos será crítica.