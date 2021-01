Canacintra Durango tendrá elecciones el próximo 11 de febrero

Magdalena Gaucín Morales, actual presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (Canacintra), dejará la dirigencia del organismo, ya que el próximo 11 de febrero dentro de la Asamblea Anual se llevará a cabo la elección de la nueva directiva, por lo que en días pasados se publicó la convocatoria para que los interesados pudieran participar.

Durante su gestión, la presidenta incrementó el 60% de registros de afiliados a la cámara y expresó “la satisfacción que a mí me queda es que Canacintra se queda posicionada como una Cámara fuerte en Durango, con movilidad, con una estructura y una gerencia de capacitación que trabajó a pesar de la pandemia”.

Gaucín Morales es la primera mujer en presidir este organismo en sus 75 años de fundación, inició como presidenta interina luego de la renuncia de Mauricio Fernández Godínez, y como cada presidente se tiene la oportunidad de reelegirse en dos ocasiones, por lo que así lo hizo con la aceptación completa de los afiliados y equipo de trabajo.

Dijo que para el crecimiento de la Cámara fue fundamental el trabajo que se hizo con otras dependencias e instituciones como algunas universidades, e incubadoras de empresas y a nivel nacional con los nodos de innovación Canacintra.

Durante el 2020 además de la propia pandemia, explicó que lo más complicado para los industriales fue seguir trabajando sin tener claras las disposiciones y lineamientos por parte del Gobierno federal, pues no se sabía qué podían hacer o qué no, y además de que el país a nivel general no estaba preparado para recibir esta emergencia sanitaria.

El primer golpe fue el no saber si el decreto las incluía como empresas esenciales o no esenciales, y desconocían hasta cuándo iba a durar, por lo que se tuvieron que mantener en mayor comunicación para todos estar al tanto de la nueva información, esperando las determinaciones de gobierno y si habría apoyos.

Parte de la movilidad en paqueterías y búsqueda de nuevos proveedores fue algunas de las áreas que debieron adaptar a sus empresas, situación que aún sigue afectando a algunos de afiliados, aunque no son del sector de comercio no necesitan tantas plataformas para poderse vender.

La presidenta mencionó que espera que la persona que sea elegida para dirigir el organismo, lo fortalezca y apoye a los industriales en diferentes aspectos, además el ganador debe tener la voluntad de servir y saber que tendrá que dedicar su tiempo a la cámara, pues se entrega mucho, ya a tres años de su gestión dijo que se encuentra agotada.

Indicó que al inicio de año se hablaba de varios industriales interesados en dirigir la cámara, pero al cierre de la convocatoria se inscribieron solo dos candidatos, Alberto Guerrero Carranco y Eduardo Rodríguez Gálvez, del sector metal mecánica, de quienes opinó que ambos pueden ser dignos representantes de Canacintra, para la asamblea vendrán miembros de la sede nacional a validad la votación.