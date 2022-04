Canaco solicita al gobierno federal atender situación de la CFE: Luis Lara Rincón

Positivo el revés a la reforma eléctrica del gobierno federal, ya que se generó un poco de certidumbre, aunque lamentablemente no mejora la situación del mercado o del sector eléctrico, así lo declaró Luis Carlos Lara Rincón, vicepresidente de Energías de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Dijo que como organismo empresarial, se solicita al gobierno federal atender situaciones urgentes, como en la que se encuentra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que cerró el 2021 con pérdidas cercanas a los 95 millones de pesos, y en 2020 con 86 millones de pesos en pérdidas, y se generaron ganancias entre 2016 y 2019.

Te puede interesar: Morena revelará nombres de diputados que votaron contra la reforma energética

Explicó que el déficit de la CFE, se ha generado por una mala administración de dos personas, Manuel Bartlett, el director actual y el propio presidente, porque antes se contaba con un Consejo de Administración, y las cosas no estaban así.

Asimismo, dijo que la CFE casi no ha invertido en innovación y su presupuesto en gran parte se va a gasto corriente, pasivo laboral, donde expertos comentan que tiene demasiado personal, plantas obsoletas y está dejando de invertir en tecnología que le permite ser más eficiente y competitiva a nivel mundial, y sigue acarreando muchos subsidios.

Local Diputados que votaron en contra de reforma eléctrica cometieron traición: Otniel García





Para poder tener el crecimiento debe invertir, no solo concentrarse en generar energía con bienes fósiles, diversificarse como la mayoría del mundo, a través de medios de almacenamiento, no solo encontrar más recursos de gas natural acumulado, si no tratar de invertir en medios de almacenamiento.

"Que se de mantenimiento y las hidroeléctricas se pongan a trabajar mucho mayor, aunque se reconoce que el Gobierno Federal no tiene el dinero para invertir, lo que es necesario para seguir atrayendo inversiones", concluyó.