Canacope reclama aumento en costo de permisos sin previo aviso

Ante las declaraciones del regidor Humberto Santana Guerrero, donde acusa a los comerciantes adheridos a la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope), de no haber pagado los permisos que se les otorgan durante el 10 de mayo, la presidenta de dicha organización, Beatriz Zamora Nájera, aseguró que el costo de los permisos se duplicó sin previo aviso.

Mientras en el 2023 el costo por este permiso para venta de productos en la vía pública en fechas específicas era de 600 pesos aproximadamente, a la fecha éste se duplicó a mil 200 pesos.

La presidenta de Canacope, Beatriz Zamora Nájera, aseguró que el costo de los permisos se duplicó sin previo aviso / Foto: archivo / León Alvarado / El Sol de Durango

“Nosotros cada año, en cada tianguis se les cobra la tarifa, sin embargo ahora se dobló, entonces a la hora de ir a pagar resulta que no alcanza porque es el doble”, dijo al referir que la situación actual de los comercios no les permite pagar un costo más elevado del que se ofrecía con anterioridad.





Explicó que personalmente acudió a revisarlo con el regidor, quien además es el presidente de la Comisión de Actividades Económicas, con el fin de buscar un descuento, pues a los comerciantes los tomó por sorpresa y no cuentan en este momento con el recurso suficiente para solventar ese gasto, sin embargo se le ha negado esta posibilidad.

Imagen ilustrativa / La presidenta de la Canacope dijo que la situación actual de los comercios no les permite pagar un costo más elevado del que se ofrecía con anterioridad / Foto: Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro.com

“Hay una prepotencia que no se ha podido quitar de Durango, si realmente las autoridades no han entendido que están al servicio de los ciudadanos, que nosotros podemos solicitar una entrevista pero no nos la dan, entonces ¿para qué están?”, reclamó.

Zamora Nájera, advirtió que los comerciantes no se niegan a pagar el permiso, sin embargo se dijo molesta ante la falta de apertura por parte de las autoridades para explicarles la situación económica por la que se atraviesan actualmente.

Cuestionó incluso que no se puede contar con las autoridades que en un momento les dan la autorización para instalar su mercancía en la vía pública en fechas específicas, y posteriormente les cobran un permiso con un costo que dobla la cifra acordada.

“Eso es lo que yo no entiendo, están poniendo directivos para que estén a nuestro apoyo y no nos reciben, no están en la oficina”, dijo la representante de los pequeños comerciantes, quien aclaró que el pago ya se está generando.