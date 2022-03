Celebra Marina Vitela designación de Gonzalo Yáñez como candidato a alcalde de Durango

En la puerta principal de hoy Museo de la Ciudad, y que por muchos años fuera el despacho del presidente municipal de Durango, Marina Vitela y Gonzalo Yáñez, levantaron sus manos en señal de unidad, pues serán quienes representen a la alianza “Juntos hacemos historia”, en la contienda electoral.

“Es un día muy especial, de manera unánime en el Partido del Trabajo (PT) eligió a un icono de la izquierda”, señaló la aspirante a la gubernatura Marina Vitela al referirse a Gonzalo Yáñez quien será el candidato a la alcaldía capitalina.

Añadió que van juntos en un proyecto de vida, y subrayó que han trabajado de la mano en otros proyectos, por tanto sabe que Gonzalo ha enfrentado mil batallas y representará a Durango.

“Lo amo, por que es un caballero y me manifestó su apoyo sin que aún supiéramos el resultados; la unidad es firme, sólida e ideológica”, comentó.

“Y que sepa todo México”, que vamos juntos con un gran mensaje de alianza y acompañamiento, el resultado será favorable.

Por su parte el petista reconoció que Marina lo enamora por ser una mujer extraordinaria, ejemplo de lo que son las mujeres duranguenses y está preparada para conducir el estado de Durango; “Marina será quien conduzca”.

Dejó claro que tiene un gran compromiso y su primera prioridad es que ella (Marina) sea a quien conduzca a Durango en los próximos seis años, para juntos instalar la 4T en el estado.

Gonzalo Yañez, precandidatura para alcalde de Durango/ Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

“Le declaro mi pleno amor a esta bella, combativa, valiente y preparada mujer”, precisó mientras argumento que Durango se debe sentirse orgulloso de Marina.

La morenistas al ser cuestionada sobre la revocación de mandato respondió que es una gran tarea que tienen los ciudadanos y seguidores de la 4T, puntualizó que es una herramienta que permite a los ciudadanos no quedarse con funcionarios corruptos y sin resultados.

Local MI apoyo a Marina Vitela es incondicional: Gonzalo Yáñez

Además puntualizó que las encuestas son herramientas que hoy se utilizan de manera incorrecta y a quien los paga dan buenos resultados, “yo he caminado sin dar importancia a las encuestas, son solo un referente para dirigir o re dirigir, pero ahorita no me preocupa”.

Para finalizar Gonzalo expuso “vamos juntos por el cambio trasformador de Durango y el 10 abril ratificaremos a nuestro gran líder por el bien de Durango”.