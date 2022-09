Cerca de 100 maestros buscan ingresar a la carrera en docencia musical

Existe una lista de espera de cerca de 100 maestros que desean ingresar a la carrera en docencia musical y expresión artística que oferta la Escuela Superior de Música (ESM) indicó la directora Concepcion Flores.

Explicó que dicha carrera viene a cubrir una necesidad importante en las y los maestros de educación artística, que se encuentran en servicio en nivel básico y que por alguna razón no tenían solventada la especialidad.

Te recomendamos: Concurso nacional de Guitarra Clásica abre convocatoria en Durango

Expuso que en esta institución se imparten tres carreras: la licenciatura en educación musical, la licenciatura música con orientación y la antes mencionada.

La primera de ellas esta enfocada en formar profesores de educación musical para nivel básico y la segunda para formar músicos instrumentistas.

“Se tiene la firme intención de convertirla en una oferta educativa virtual para convertirla en una opción nacional” dijo la directora al referirse a la carrera en docencia musical y expresión artística.

Añadió que el objetivo es que los profesores estén profesionalizados ya que tienen toda la experiencia, conocimientos y capacidad, pero no tienen un impacto laboral porque no cuentan con una certificación o el titulo y por tanto no pueden acceder a incrementar horas o categoría por no tener el grado de licenciatura.

Esta carrera se está ofreciendo por cuatrimestres los fines de semana, tomando en cuenta que los alumnos están activos de lunes a viernes, dijo la entrevistada.

En este primer cuatrimestre se tienen 40 alumnos y cerca de cien aspirantes que están en lista para iniciar el curso preopedeutico.

Cultura Desde la periferia hasta el centro, el jazz invadirá Durango

Destacó que la lista de espera es debido a que no se tuvo la oportunidad de recibir a todos los aspirantes, pues es alta la demanda, pero adelantó que se abrirá el registro del curso preopedeutico en noviembre para iniciar con el cuatrimestre en el mes de enero.