Cerro del Mercado abrirá sus puertas

La Minera del Norte unidad Cerro de Mercado, invita a la sociedad en general a ser parte de “Una aventura con causa”, el cuarto recorrido de 14 kilómetros por el Cerro del Mercado que se realizará el próximo domingo 20 de marzo, con la oportunidad de visitar el mirador el cual es más alto que el que se encuentra en el Cerro de los Remedios, así lo detalló Guadalupe Meraz Dévora encargada de Comunicación Social y Relaciones Públicas.

Al ser una empresa socialmente responsable, el objetivo es solidarizarse con el patronato del Centro de Cancerología, por eso para acceder a la actividad se están pidiendo artículos de despensa no perecederos, y kits de higiene personal como cepillo de dientes, jabón, desodorante, toallas femeninas, pasta de dientes, entre otros, mismos que serán entregados a familias de pacientes oncológicos.

Guadalupe Meraz dijo que reconocen las necesidades de apoyo que requiere el patronato para apoyar a las familias, por eso esperan que la ciudadanía se sume a esta actividad en la que también participa el Instituto Municipal del Deporte (Inmude), al ser una convivencia en la que se puede caminar, trotar o correr.

Foto: Cortesía | Minera del Norte unidad Cerro de Mercado

Un mirador natural de más de 2 mil metros

Durante el recorrido se podrá visitar el mirador a una altura de 2 mil 65 metros, pero también el tajo Marmaja, de donde que se extrae mineral y que se observa de un color diferente dependiendo de la hora y el día, puede verse verde, azul o gris.

La recomendación es llevar ropa y calzado adecuado, agua, llegar a buena hora para encontrar estacionamiento, y recordar que no está permitido el ingreso a niños pequeños ya que es un recorrido largo y no pueden ingresar vehículos o carreolas. Las puertas se abrirán a las 7:30 de la mañana y cerrarán a las 9 de la mañana ya nadie podrá entrar, a las 12 del día ya no debe haber nadie al interior.









Generalmente las puertas del lugar están abiertas para recibir visitas previamente agendadas al correo gmerazd@gan.com.mx, pueden ir grupos al mirador que es una caminata de 3 kilómetros, niños desde kínder hasta universitarios, geólogos, historiadores, trabajadores y sus familias.