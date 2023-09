Aseguran que la colocación de este en el lugar es toda una tradición y por ser una temporada en la que hay dinero, y se incrementan las visitas, sus ventas suben hasta un 80%, por lo que piden a las autoridades reconsiderar esta posibilidad.

Ante la posibilidad de que el tradicional Nacimiento Navideño sea trasladado a las instalaciones de la Feria Nacional Durango (FENADU), comerciantes que se encuentran en el área del Parque Guadiana se manifestaron en contra de esta propuesta pues aseguran que diciembre es la temporada en la que sus ventas suben hasta un 80% y esta decisión les quitaría la posibilidad de generar un ingreso extra durante esa temporada.

Comerciantes del Parque Guadiana en contra del cambio del Nacimiento Navideño./ Foto: Erika Uribe | El Sol de Durango

Desde hace 40 años, la familia del señor Luis Enrique Bayona Núñez, vive de las ventas que se generan en un puesto de frituras que se ubica frente al Lago de los Patos, asegura que es en diciembre cuando existe la posibilidad de recuperarse financieramente y tener dinero extra para su familia, “es nuestro aguinaldito”, dijo.

Por ello considera que la decisión de cambiarlo de lugar sería fatal para ellos, “si se lo llevan para allá francamente nos van a dar en la torre”, comentó el comerciante, quien señaló que entre semana son cerca de 15 negocios los que tienen permiso de vender de manera permanente, sin embargo los fines de semana estos se incrementan hasta 180 puestos que venden de todo tipo de alimentos y productos.

Comerciantes del Parque Guadiana en contra del cambio del Nacimiento Navideño./ Foto: Erika Uribe | El Sol de Durango

“Yo le pido a ciudadanía que nos apoye para que se quede aquí el Nacimiento ya que es una tradición de varios años y yo lo veo muy mal que se lo lleven hasta allá, además va a estar muy lejos y a nosotros nos van a afectar”, comentó el señor Luis Enrique.

Teresa Granados es otra comerciante que se dice en contra de esta propuesta, ya que coincide con su compañero al decir que durante todo el año, las ventas en el Parque Guadiana son bajas, por lo que para ellos diciembre es su mejor época.

Comerciantes del Parque Guadiana en contra del cambio del Nacimiento Navideño./ Foto: Erika Uribe | El Sol de Durango

“Desde el año pasado ya lo andaban sacando, nos dijeron que iba a estar por el Ferrocarril, pero eran terrenos federales y no pudieron”, explicó que con esta decisión se estaría dando prioridad solo a los comerciantes foráneos pues dice son espacios costosos a los que ellos no tienen acceso, “yo no pudiera ir a vender para allá porque quienes pagan por esos espacios ya venden todos los productos que nosotros ofrecemos aquí y no recuperaríamos la inversión”, comentó.

Comerciantes del Parque Guadiana en contra del cambio del Nacimiento Navideño./ Foto: Erika Uribe | El Sol de Durango

De ahí que piden a las autoridades y a la ciudadanía apoyo para evitar que se traslade el alumbrado y Nacimiento navideño para una zona que según dice, el primer inconveniente es su ubicación, mientras que en el Parque Guadiana se encuentra en una zona céntrica hasta donde fácilmente pueden llegar incluso caminando.

Del puesto en el que además de refrescos, aguas preparadas y frituras, que maneja la señora Teresa, dependen al menos tres familias y especialmente este año ha sido complicado para ellos “el dinero no se ha movido, la verdad estamos esperando recuperarnos en diciembre”, dijo.

Comerciantes del Parque Guadiana en contra del cambio del Nacimiento Navideño./ Foto: Erika Uribe | El Sol de Durango

Por su parte, José Mario Manzanares Granados, trabaja en uno de los puestos más pequeños que se encuentran justo frente al área en donde a la fecha aún se encuentra instalada la escenografía que se emplea para el Nacimiento, asegura que para ellos diciembre es la mejor época del año pues en los últimos tres las ventas han ido en picada y después de la pandemia no han logrado recuperarse completamente.