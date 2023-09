Puestos del Parque Guadiana serán iguales

Los cerca de 200 comerciantes que están instalados en el Parque Guadiana de Durango deberán cumplir lineamientos para que sus puestos se vean uniformes y brinden servicio de calidad, comentó la regidora Malena González Rivera, quien puntualizó que ya no podrán usar productos desechables que contaminen el ambiente.

Explicó que los comerciantes que cuentan con el permiso deberán seguir las reglas para evitar evitar daño ambiental al Parque Guadiana y continuar con su conservación.

“No se va a otorgar ningún permiso más”, puntualizó y enfatizó que quienes ya tienen el permiso se verificará que cumplan con el espacio que deben ocupar, ya que la medida estándar es de 3 metros por 2.5 metros, además no se permiten puestos fijos deben ser semifijos y otro aspecto importante es que no utilicen productos desechables que no son biodegradables.

Añadió que actualmente el padrón de comerciantes en el Parque Guadiana es cercano a los 200, ya que algunos no cumplieron con su requisito y se tendrán que retirar, añadió que incluso existen algunas construcciones que hicieron y eso ya no se permite.

En este sentido el director municipal de Inspección, Ubaldo Salazar Chávez expuso que la Comisión de Actividades Económicas negó 30 permisos para comerciantes en dicha área, por tanto se realizan reuniones con los líderes de las organizaciones para llegar a acuerdos, “pues no es usar la fuerza pública, se verán opciones de reubicación”, explicó.

De igual forma González Rivera indicó que cada tres meses se renueva el permiso a más de 90 comerciantes que están instalados en el Parque y serán hasta que se dé a conocer el proyecto que está elaborando el presidente municipal Toño Ochoa que se les brinde el permiso permanente o se den a conocer las nuevas medias.

Para finalizar subrayó que el objetivo de unificar los puestos de los comerciantes es que tengan una mejor apariencia y sobretodo que presten un buen servicio a la ciudadanía con una excelente atención.