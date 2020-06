Comerciantes piden atender las indicaciones de salud

Durango está en los primeros lugares de movilidad a nivel nacional y esto ha provocado un alto número de contagios, las autoridades hacen lo propio para controlar esta pandemia, pero es la gente quien no coopera y arriesga la salud, señaló líder de la Cámara de Comercio del Sector Social Teófilo Cháirez Ramírez, quien argumento que pese al número de personas fallecidas y centenares de infectados, la población no entiende.

Reconoció la labor que realizan las autoridades en Durango para tratar de controlar esta situación que debido a la inconciencia de muchas personas se ha salido de control.

Dijo entender el hecho de que la gente requiera salir a la calle para trabajar o hacer alguna compra, sin embargo resulta inconcebible la irresponsabilidad con que actúan algunos al no usar cubre bocas, no guardar distancia y no evitar las aglomeraciones especialmente en el centro. También hay muchas personas mayores que no deberían salir por ser altamente vulnerables a este virus.

“Por lo que corresponde al comercio organizado se cumple con las recomendaciones, lo último que deseamos es salir contagiados en esta crisis, incluso hemos llegado al grado de impedirle la entrada a quienes no usen cubrebocas”, puntualizó el informante.

“Con cifras cercanas a los 100 muertos y casi mil contagiados, es increíble como mucha gente aún ignora las recomendaciones de la autoridad y arriesgan su salud y la de todos”, por ello se exhortó a que respeten el llamado de quedarse en casa.

Indiscutiblemente habrá quien deba salir, pero si lo hacen deben utilizar el cubre bocas, guardar la distancia y evitar las aglomeraciones; pues de lo contrario esto no se bajará por mucho interés que muestren las autoridades, puntualizó Cháirez Ramírez.