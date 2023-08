La falta de oportunidades de trabajo en el sector privado y gubernamental ha ocasionado que el 95% de las personas que presentan alguna discapacidad se autoempleen así coincidieron la presidenta del Centro de Estudios para Invidentes de Durango A.C Abril Denisse Meraz Hernández y la presidenta de Autismo Durango A.C. María Dolores Romero Cota, quienes precisaron sobre la falta de oportunidades para esas personas.

Te puede interesar: Problemas de electricidad también afectan a comerciantes del medio rural: Canacope

Abril Denisse Meraz Hernández declaro que actualmente el INEGI estima que en el estado de Durango existen más de 100 mil personas con discapacidad, sin el universo es mayor, considerando que muchos no informan que tienen un familiar con alguna discapacidad física.

Comentó que para las personas con discapacidad ha sido muy complicado incursionar en el ámbito laboral, a pesar de que existen estímulos fiscales para aquellos empresarios que contratan a personas discapacitadas.

Destacó que para quienes sufren de alguna discapacidad no es fácil conseguir un empleo, "tenemos que enfrentar muchos obstáculos el principal el de la gente que aun tiene temor de que por estar discapacitados podamos tener un accidente o que no podamos desarrollar alguna actividad".

Complicado para personas con discapacidad el conseguir empleo / Foto: Archivo | Diario de Xalapa

La entrevistada, puntualizó que además de enfrentar el obstáculo de la gente, se enfrentan a la falta de infraestructura, ya que algunos edificios no tienen rampas o no tienen elevadores, "pero esto no significa que no podamos vencer esos obstáculos, solo estamos en espera de una oportunidad en el sector privado o en el sector público".

Local Brindarán apoyo a emprendedores con discapacidad

La presidenta de Centro de Estudios para Invidentes de Durango, precisó que ante uno y mil obstáculos el 95% de las personas con discapacidad han decidido generar su propia fuente de trabajo, han decido convertirse en empleadores porque aun existen muchos estigmas.

Afirmó que en muchos de los casos cuando las personas discapacitadas son contratadas, "solo las tienen de adorno, no las ponen a trabajar y esto tampoco lo queremos".

Por su parte María Dolores Romero Cota, indicó que en la Asociación de Autismo Durango, han enseñado a las personas con este padecimiento a sociabilizar, sin embargo la gente que desconoce el problema no quiere contratarlos.

Indicó que ante la falta de oportunidades, en el Centro de Autismo Durango, les han brindado capacitación a través de talleres como es la elaboración de pan, con la finalidad de darles herramientas con las cuales puedan abrirse camino.