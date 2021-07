Comunidad LGBT+ exige que se legisle matrimonio igualitario en Durango

La comunidad LGBT+ se hizo presente una vez más en el Congreso del estado de Durango, para exigir que se cite a sesión extraordinaria y en el pleno se legisle el matrimonio igualitario, al tiempo que señalaron que no se aceptará que se cambien los términos a enlace conyugal.

Alejandra Roldán, representante de la comunidad LGBT, señaló que la Constitución es clara en que todos los derechos deben ser para todas las personas, y lo que buscan las personas que se manifiestan de parte de grupos conservadores es el enfrentamiento, es tener pretextos para descalificar.

“Los diputados y las diputadas hoy nos tienen aquí confrontándonos, porque su trabajo debe ser el de legislar a favor de todas y de todos”, dijo.

Precisó que no se tiene porqué aceptar, que se cambien términos y la unión de dos personas se denomine enlace, porque ese sería un acto discriminatorio, “no nos iremos del Congreso hasta que la comisión permanente sesione para que se suba al pleno la iniciativa del matrimonio igualitario”.

Por su parte María del Rayo Fuentes Cortez, presidente de la organización Red Familia, dijo que en ningún momento se está en contra del derecho de las personas, simplemente se desea que no se contemple el término de matrimonio a la unión de personas del mismo sexo, ese es el punto medular.

Se propuso una iniciativa alternativa a algunos miembros de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que a las uniones de personas el mismo sexo, se le llame enlace conyugal, y que bajo este término se contemplen todos los derechos de la comunidad LGBT+, que ya se había propuesto con anterioridad.

“La ley no se basa en sentimientos, se basa en realidades, nosotros venimos en una marcha pacifica, nosotros no vinimos al Congreso a golpear o gritar palabras obscenas, no es nuestro estilo, nosotros somos pacifica, somos gente trabajadora y que nos importa el bienestar de la familia y el bienestar”, subrayó.