Condenan activistas incremento de feminicidios en Durango

"En Durango la prevención y alerta de violencia de género están fallando, pero además tenemos un serio problema de consumo de drogas", así lo afirmó la presidenta de la Asociación “Sí Hay Mujeres en Durango”, Julieta Hernández Camargo, quien calificó de atroz el infanticidio que se presentó recientemente en la entidad, así como el incremento de los feminicidios.

Sostuvo que la alerta de violencia de género está fallando en Durango, "a la fecha suman 16 feminicidios que tal vez se pudieron prevenir su las autoridades de seguridad actuaran con prontitud y eficacia, lamentablemente en la mayor de los casos no se actúa rápidamente ante el llamado de auxilio de las mujeres que son violentadas muchas de las veces en el hogar".





Asimismo, dijo que se ha observado que la mayoría de los feminicidios son realizados por la propia pareja o expareja, es decir personas cercanas a la víctima, "la cual también es cierto que algunas no se atreven a denunciar y otras no lo hace o no le dan seguimiento porque los tramites son muy tediosos y cansados", destacó la abogada.

Hernández Camargo comentó que la alerta de violencia de género ni siquiera está funcionando, "tenemos mucho tiempo que no nos reunimos y no tenemos información de lo que se esté realizando, se tiene que atender la prevención de la violencia, pues es una parte de la alerta de violencia de género."

Destacó que en el documento que les otorgó la Secretaria de Gobernación sobre la alerta de violencia de género reveló que Durango, es un estado machista, "esto genera violencia porque sienten o creen que las mujeres como de su propiedad y que pueden hacer lo que ellos quieren con ellas e incluso a matarlas."

La activista insistió en que se tiene que generar un programa con el cual se pueda terminar con el machismo.

Afirmó que la salud mental no está bien y el problema se ha agravado con el consumo de drogas, "pues quien se anima a matar a un niño, es porque no está bien de sus facultades o está bajo el influjo de alguna droga. Cometer un infanticidio es bastante grande, es atroz".

Finalmente Julieta Hernández señaló que las autoridades deben de poner atención en la prevención y atender de manera inmediata y precisa los llamados de auxilio, "porque lo que inicia con un insulto puede terminar con la vida de una mujer o un niño como ya sucedió", concluyó.