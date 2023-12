Conoce el lugar dedicado a la Santa Muerte en el Excuartel Juárez

En la Zona Centro de la capital duranguense, específicamente al interior del Excuartel Juárez, se encuentra una capilla dedicada a la Santa Muerte; se trata de un espacio que adecuó Francisco Soriano García hace incluso más de dos décadas. “Desde hace tiempo a través de una persona conocí a la Santa Muerte (…) antes de tener la capilla, le pedí ayuda como todos, y gracias a Dios me ha bendecido. Principalmente fue por una petición que gracias a Dios se me cumplió, y hasta ahorita sigo al pie de la letra”, expresó.

Soriano García recurrió a la Santa Muerte para pedirle que le ayudara a salir adelante, enseguida obtuvo sus negocios, y de ahí en adelante su promesa en agradecimiento fue tenerle una capilla, la cual a la fecha recibe más de 200 personas por día.

"No es celosa ni es digna de quitarnos la vida, y si lo hace es a través de la obediencia de Dios. Ella no daña, no castiga ni es celosa” | Foto: Perla Rodríguez Contreras | El Sol de Durango

Está abierta casi 12 horas, a partir de las 10:00 horas, y se encuentra disponible para todas aquellas que quieran visitarla y que lleven alguna necesidad de apoyo. “…para todo aquel que tiene problemas, vengan a conocer lo que es la Santa Muerte”.

Hablar de la Santa Muerte es sinónimo de asombro o temor, pues como cualquier corriente habrá personas que estén a favor, pero también otras que estén en contra. “La Santa Muerte siempre ha sido juzgada porque todos tenemos miedo a morir, pero quienes no quita la vida principalmente es Dios”.

Son muchas cosas que se dicen respecto a la Santa Muerte, por ejemplo que es celosa con sus devotos. “Principalmente hermanos católicos culpan a la Santa Muerte cuando la Biblia dice no juzgar, pero es lo primero que hacen ellos. (…) No es celosa ni es digna de quitarnos la vida, y si lo hace es a través de la obediencia de Dios. Ella no daña, no castiga ni es celosa”.

Soriano García señala que la devoción y creencia hacía esta figura no representa que sea una secta, pues asegura que ni Jesucristo o la Santa Muerte, son una religión, sino que se trata de una relación en uno mismo. “Las personas pueden venir a pedirle dos o tres veces aunque no crean en ella, nada más para que vean que ella sí nos ayuda”.

Incluso pueden pedirle ayuda sin entrar a ser devotos de ella; no es fundamental pedirle y ya ser devotos de ella. Si la gente así lo quiere puede acercarse y solicitarse cualquier situación, sin importar que son creyentes y devotos; y es que reiteró que no se trata de una religión.

“Muchos entran, le piden ayuda, ella los ayuda, el día de mañana les cuentan o les pasa algo malo y dicen que la Santa Muerte los castiga. Pero ella no castiga ni daña, quien castiga es el Diablo. El que nos hace hacer pecados y solo nos castigamos a través de lo que hacemos”.

Al ingresar a la capilla del Excuartel Juárez se logran observar decenas de figuras de la Santa Muerte, en todos los tamaños e incluso colores; ante ello fue cuestionado Francisco Soriano, quien descartó que se trata de un diferente significado, pues todas son para lo mismo.

“A través de cualquier color de la Santa Muerte, pidan lo que quieran y ella los va a ayudar. Igual en tamaños, un pecado por muy grande que hayan hecho, es igual a uno pequeño, los dos se llaman pecados. Igual en los colores, es lo mismo”.

¿Qué le piden a la Santa Muerte?





A lo largo de dos décadas Francisco Soriano ha sido testigo de cientos de peticiones que la gente le hace. Por ejemplo personas que no podían caminar, pero que enseguida llegan por su propio pie y con flores en agradecimiento. Hay todo tipo de casos y problemas que le exponen, y por los cuales piden ayuda.

“No es una secta ni tiene que estar a fuerzas con ella si les ayudo en algo. Y si le falla o no, ella no castiga ni es vengativa ni quita lo que más quieren. Todo eso es mentira, todo lo que nos sucede es a base de nuestros mismos actos”.