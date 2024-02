El consumo de gasolina en el estado se ha incrementado en un 15 por ciento los últimos días, informó el presidente de la Onexpo en Durango, Francisco Martínez Vázquez, quien señaló que los meses de enero y febrero son los más difíciles para el sector pues en comparación con el año pasado que se comenzaba a regularizar la vida de los duranguenses tras la pandemia, el inicio de este 2024 ha sido especialmente complejo para las familias.

Te recomendamos: Gasolina se vende en Durango a los 25 pesos promedio

Explicó que si bien hubo un aumento en las ventas del combustible, lo cierto es que no se comparan con los del 2023, pero esto no está propiamente ligado a los aumentos de los combustibles pues no han sido tan altos como se esperaba.

Consumo de gasolina aumenta en un 15% en Durango / Imagen ilustrativa / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

“Al momento traemos de principios del año a ahorita, un aumento de un dos por ciento, que reflejado en el precio de la gasolina son cerca de 50 centavos más o menos”, dijo Martínez Vázquez, al considerar que el precio final también conlleva los precios internacionales y el IEPS.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





“El 2023 tuvimos más movilidad que el 2022 y 2021 y ello implicó que se incrementaran las ventas, pero este año ha sido un poco complicado para la capital y hemos empezado a bajar un poco el consumo”, dijo.

Al cuestionarlo por la posibilidad de que a Durango llegue una concesión de las Gasolinerías del Bienestar, el líder de los expendedores en el estado, señaló que sería un competidor más en la entidad y por las preferencias de los usuarios.

El presidente de la Onexpo en Durango, Francisco Martínez, señaló que los meses de enero y febrero son los más difíciles para el sector / Foto: Lulú Murillo / El Sol de Durango

Consideró que sus costos no serán menores que los que ellos ofrecen, pues finalmente el 90 por ciento del combustible que llega a la entidad es surtido por Petróleos Mexicanos (Pemex), de ahí que no considera que la presencia de esta no mermará en sus estaciones de servicio.

“Al final tiene un porcentaje muy alto de impuestos como el IEPS y eso es lo que repercute en el precio, si no lo tuviéramos (…) el costo del combustible estaría alrededor de 16 pesos en la gasolina regular, pero con el impuesto se va a 22 o 23 pesos en la ciudad”, dijo.