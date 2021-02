Covid-19: antes de recurrir a remedios caseros, deben recibir atención médica

Ha transcurrido más de un año desde que apareció la Covid-19 y aún la ciencia médica no encuentra un tratamiento específico para su erradicación. Aunque se ha experimentado con medicamentos que ayudan a mitigar los síntomas, es necesario apoyarse en un profesional de la salud para afrontar el diagnóstico, señala Luis Enrique Ruiz Velarde, quien advirtió que la automedicación o los remedios caseros son muy riesgosos en estos casos porque se puede complicar el estado de salud del paciente si no recibe una atención profesional oportuna.

Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

Al respecto el Jefe de Vigilancia Epidemiológica en la Secretaría de Salud estatal, hizo algunas aclaraciones en cuanto a la manera de afrontar un diagnóstico positivo de Covid-19. Sí es recomendable nutrirse bien, comer alimentos que refuercen las defensas inmunológicas del organismo, ya que eso lo hará más resistente ante la presencia de cualquier virus.

Ante una pandemia de tales dimensiones como la que vive el mundo en estos momentos, no es válido auto medicarse o seguir remedios caseros que carecen de sustento científico. Seguir las recomendaciones de un doctor es fundamental, no hacer caso a publicaciones en redes sociales o recomendaciones de personas, pues por muy bien intencionadas que sean no cuentan con la certeza o aval de algún estudio científico.

El mundo no ha encontrado la cura precisa a este virus que ha costado la vida a centenares de miles de personas, por ello la forma de afrontar un diagnóstico positivo es atender la recomendación de los profesionales de la salud. Si alguien se sabe enfermo debe acudir a recibir atención médica oportuna; esa puede ser la diferencia entre llevar un tratamiento adecuado o llegar a morir por dejar pasar el tiempo.

Lejos de cualquier remedio casero o recomendación de un amigo, está la prevención, cuidarse y alimentarse bien para tener un sistema inmunológico fuerte es la mejor manera de hacerle frente a las infecciones, puntualizó el entrevistado.

Sobre todo recomendó que es fundamental acatar las medidas preventivas emitidas por la autoridad sanitaria, como el uso cubre bocas, evitar los lugares cerrados y muy concurridos, no abrazar, besar o saludar de mano. Además lavarse las manos constantemente y aplicar gel antibacterial; son acciones preventivas que pueden evitar un eventual contagio.