Covid-19: crecimiento en trabajo infantil y abandono escolar

El cierre de empresas y la pérdida de empleos a consecuencia de la Pandemia Covid-19, provocó un incremento en el trabajo infantil, al verse más niños y jóvenes trabajando en la informalidad a cambio de unas monedas, declaro el Secretario de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, mientras que el titular de la Comisión de Derechos Humanos, destacó el abandono escolar.

Israel Soto Peña, durante el dialogo que sostuvo con el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Marcos Güereca, declaro que durante la parte más alta de la pandemia, se pudo observar a los menores de edad en los diferentes centros comerciales, acomidiéndose a realizar algún trabajo por mínimo que este fuera.

Foto: Archivo | El Sol de Durango

Comentó que la crisis de salud trajo consigo serios problemas al interior de muchos hogares en donde además de perder el empleo, se perdió la vida y la salud para continuar trabajando y sostener a los hijos y esposa.

Soto Peña, expresó que la mayor crisis se presentó entre las familias del sector informal, en donde se puede observar mayor índices de pobreza, por ello se le ha brindado becas a los niños, para que continúan con sus estudios, sin embargo, la crisis ha sido fuerte.

Manifestó que el problema del trabajo infantil se genera por la falta de recursos suficientes en el hogar, por ello, hizo un llamado a los padres de familia para que sepan que las instituciones de gobierno son aliados para ayudarlos en mejorar sus condiciones de vida y velar con los menores de edad.

Aclaro que las instituciones de gobierno, no pretende, quitarle los hijos a los padres de familia, solo se busca ayudarlos y sensibilizar a la gente de que los niños no deben de trabajar, necesitamos quitar esa mentalidad tan arraigada. Tenemos muchos retos por alcanzar, vamos a darles una atención integral a las familias de esos niños que están trabajando.

Carlos Güereca, declaró que durante la presente pandemia, también se presentó el problema del abandono escolar, producto de la crisis de dicho problema de salud, en donde el alumno no tenía internet, no tenía equipo de cómputo, los padres al estar sin empleo, no podían solventar.

Expresó que la crisis económica que trajo consigo la pandemia, orillo a los menores a salir a trabajar y abandonaron la escuela, ahora que están por regresar a las aulas, a las instituciones nos toca garantizarles a los menores de edad, el derecho a la educación, afirmo el Ombudsman.