Crimen organizado rebasa a las corporaciones policiacas: CANACO

Calificó la propuesta como atinada de la diputada federal Yolanda de la Torres Valdez, de ampliar de cinco a nueva años la presencia del Ejercito Mexicano en las calles del país con la finalidad de fortalecer las corporaciones policiacas estatales y municipales,

Sin lugar a dudas que las corporaciones policías estatales y municipales se ven rebasadas por el crimen organizado, ante tal realidad, la propuesta de la diputada federal Yolanda de la Torres Valdez de mantener al Ejercito Mexicano por nueve años resguardando el orden, es buena, porque la ciudadanía demanda seguridad, declaro el Secretario de la Cámara Nacional de Comercio en Durango.

Gustavo Mojica Calderón, al ser cuestionado sobre la propuesta de la diputada federal por Durango, Yolanda de la Torre Valdez, de ampliar de cinco a nueva años la presencia del Ejercito Mexicano en las calles del país con la finalidad de fortalecer las corporaciones policiacas estatales y municipales, califico la propuesta de atinada.

Es fundamental que el estado garantice seguridad a los mexicanos, creo que con esa medida se puede combatir la inseguridad que se observa a nivel nacional. Afortunadamente en Durango no es problema, aunque no se puede decir que no pasa nada, en Durango no se viven acontecimientos violentos como los que se observan en otros estados, expresó el empresario.

Reconoció que muchas de las veces el crimen organizado rebasa a las corporaciones policiacas estatales y municipales, de tal manera que ante esa realidad es importante recapacitar sobre la iniciativa presentada por la diputada duranguense.

Agregó que la ciudadanía desea la paz y si la permanencia por más tiempo del Ejército en las calles es la solución, los Diputados y Senadores de los diferentes grupos parlamentarios valoren la propuesta