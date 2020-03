Cruz Roja no realiza pruebas del COVID-19

La ciudadanía debe estar informada que Cruz Roja no realiza la prueba para detección de COVID-19, la única entidad facultada para realizarla es el laboratorio estatal perteneciente a la Secretaría de Salud, informó el director general de la Cruz Roja en Durango, Israel Santacruz Hernández.

En entrevista, señaló que es precisamente en ese laboratorio, donde se maneja el reactivo, la prueba confirmatoria y son ellos los únicos que pueden manejar casos de sospecha que pudieran presentarse.

Resaltó que es muy fácil diferenciar un caso sospechoso de COVID-19, la primera es que se presenten síntomas como enfermedad respiratoria, acompañado de temperatura, sin embargo es importante aclarar que la persona antes debió tener contacto 14 días con una persona que esté confirmada con el padecimiento para ser considerado como un caso de alerta, así como haber viajado a algún país donde existan muchos casos confirmados.

Mientras no se encuentre en una de estas situaciones y la persona presente un cuadro de gripe común o temperatura, puede acudir a cualquier centro de salud, pues posiblemente puede tratarse de una influenza estacional.

Dijo que no se han tenido casos de sospecha en la Cruz Roja y se le ha explicado a la población que en las instalaciones de este centro no se realizan las detecciones, además de que no se están realizando pruebas al respecto en domicilios.

Santacruz Hernández, añadió que todo el personal en el ámbito pre hospitalario, que son las ambulancias y la clínica, la única recomendación que se tiene es el lavado constante de manos, y si se está en contacto con algún paciente, el uso de cubre bocas, guantes e incluso goggles en caso de ser necesario.

Asimismo no se toca a otras personas, incluso el cambio de protocolo en el saludo sin contacto físico como precaución, uso de gel antibacterial y la desinfección de rutina de las áreas de trabajo.