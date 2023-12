Derivado de los altos costos en los insumos para la preparación de la cena navideña, aunado a que de frente a ello los sueldos no alcanzan, la ciudadanía se ve en la necesidad de cambiar el platillo por algo más económico, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio del Sector Social, Teófilo Cháidez Ramírez, quien ha visto este comportamiento en las ventas en los últimos días.

Te puede interesar: Guía de actividades navideñas para disfrutar en Durango

"Es que cena navideña ya no va a haber porque con los altos costos en comparación con los salarios, ya no se pueden comprar. Antes se compraba una pierna de puerco o un pavo, y ahora no, lo suplen por pozole o menudo, porque a la gente no le alcanza". Y es que los insumos subieron hasta un 100 por ciento.

Cuestan hasta 100% más los insumos para la cena navideña: Comerciantes / Foto: Cuartoscuro.com

La actual situación provoca que los ciudadanos padres de familia se cuestionen o comprar regalos para los hijos, o se adquiere lo necesario para una buena cena. "¿Qué prefieren?, pues los que son padres, prefieren comprar regalos a sus hijos y hacer una pequeña cena nada más para cumplir con el requisito".

Chaidez Ramírez expuso que según el comportamiento de ventas, en años pasados las familias destinaban entre dos mil 500 y tres mil pesos a la cena, pero ahora será menos, porque los aguinaldos de los trabajadores se dividen entre los altos costos de los alimentos y los regalos para Navidad.

Cuestan hasta 100% más los insumos para la cena navideña: Comerciantes / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

"Queda para la cena muy poco. Pero se quiere cumplir el requisito con tener su cena navideña lo mas digno posible, pero de que no alcanza el dinero, no alcanza".

Por otro lado, informó que el sector ha percibido una baja en ventas de hasta el 30 por ciento. "Van a la baja, porque llega la gente y no le alcanza el dinero. Todo va repercutiendo".