Da a conocer Condusef apoyos de los bancos

Con el propósito de que los usuarios de productos y servicios financieros conozcan de una forma más sencilla los programas de apoyo establecidos por el sector bancario a fin de mitigar los efectos asociados a la contingencia provocada por el Covid-19, asociado fundamentalmente a un problema de liquidez temporal o fuente de ingreso para hacer frente a los compromisos crediticios que puedan tener sus clientes, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), elaboró un cuadro comparativo que concentra de forma resumida la información.

La dependencia, en un comunicado, agregó que es importante tomar en cuenta al analizar el cuadro comparativo que, al cierre del mes de marzo, algunos bancos aún no se habían pronunciado en cuanto a qué tipo de apoyos pudieran ofrecer en estos momentos a sus clientes, o bien que no todos los bancos ofrecen toda la gama de créditos al consumo. Por ejemplo, hay bancos que no ofrecen al mercado las tarjetas de crédito y otros que no dan crédito a la vivienda.

En este sentido, esta Comisión Nacional verificará permanentemente la información que contiene el cuadro comparativo a efecto de que esté lo más actualizada posible.

De igual forma, se podrá observar que algunos bancos son más específicos y claros que otros, en cuanto a los requisitos que deben cumplir sus acreditados para acceder a los beneficios de sus programas o en qué consisten estos, facilitando la toma de decisión por parte de los interesados. Estamos solicitando a los segundos que, en beneficio de su clientela, sean más específicos en el contenido de sus portales de internet.