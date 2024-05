Dan el último adiós a Eva Liliana

Con profundo pesar, pero también con la firme convicción de rechazar toda forma de violencia, la Arquidiocesis de Durango se unió hoy en oración para despedir a Eva Liliana, víctima del lamentable feminicidio que ha consternado a la comunidad duranguense.

Te puede interesar: Prenden fuego a tienda donde trabajaba Lili; exigen justicia tras su feminicidio

En la ceremonia celebrada en el poblado Plan de Ayala, Durango, familiares, amigos y feligreses se congregaron para brindar un último adiós a Lili, como la conocían de cariño, además de elevar sus plegarias por el eterno descanso de su alma.

Por su parte el arzobispo de Durango, Monseñor Faustino Armendáriz Jiménez ofició la misa con un mensaje de consuelo ante la pérdida irreparable, pero también de firme rechazo a todo acto de violencia que atente contra la vida y la dignidad humana.

➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp

"La muerte de nuestra hermana Liliana nos entristece y recuerda una vez más hasta que punto es frágil y breve la vida del hombre, pero en este momento triste, de impotencia, de injusticia, nos debe confortar la fe, que nuestra esperanza no vacile” expresó el Arzobispo con voz solemne.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Sol de Durango (@soldgooem)

Monseñor realizó un llamado a la comunidad a mantenerse firmes en la fe y en la promoción de valores, como el respeto, la tolerancia y la no violencia, con el fin de erradicar estos actos atroces y construir una sociedad más justa y pacífica.

Clausuraron simbólicamente la tienda donde ocurrió el crimen./ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

“Hoy nos unimos en oración por Eva Liliana, cuya vida fue arrebatada de manera cruel e injusta. Sin embargo, no permitiremos que el dolor nos consuma ni que el odio y la venganza encuentren cabida en nuestros corazones. No es fácil asimilar para nosotros y crecemos en la impotencia, la impotencia de estar en situaciones donde todos podemos ser víctimas, sin duda este paso del perdón no es fácil, sin embargo, lo único que puede dar paz en el corazón es eso”.

Policiaca Sentencian a casi 60 años de prisión a Dante Yahir feminicida de Lili





Durante la homilía, se hizo hincapié en la importancia de brindar apoyo y acompañamiento a las familias que han sufrido la pérdida de un ser querido a causa de la violencia, fomentando así la sanación y la reconciliación.