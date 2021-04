Danielo Hernández asegura que regresará a cumplirle a la gente

Desilusión y coraje de parte de los ciudadanos del 05 Distrito es lo que ha percibido el candidato Danielo Hernández Vela, durante sus recorridos. Señaló que la molestia de la gente es porque los aspirantes a diputados solo se hacen presentes en campaña, después ya no regresan. “La gente lo sabe y está decepcionada”, añadió el candidato.

Pero el candidato de la Alianza Unidos Haremos Historia (Morena-PT), junto a su equipo de campaña, están comprometidos a servir a la gente. Su plan de trabajo no se concibe sin la voz de la ciudadanía. Hernández Vela y su equipo destacaron que hay un deber de regresar casa por casa, calle por calle, para que las personas vean que no son los mismos políticos de siempre, “somos ciudadanos comprometidos y vamos a regresar, no será la única vez que los visitaremos”.

Danielo Hernández, quien siempre ha mostrado un gran compromiso con las causas sociales, aseguró que trabajará sin descanso, con honestidad y entrega, para que esta nueva esperanza se transforme en beneficio de todas las personas del Quinto Distrito. Manifestó que desea ser parte de esta historia transformadora que traerá beneficios a todos los ciudadanos.

“Hay nueva esperanza”, reiteró Danielo, quien sabe de las necesidades de los vecinos de muchas colonias, de muchos barrios, fraccionamientos del distrito, porque así lo constató en sus visitas. “Me saludan porque me conocen, saben que estoy aquí presente, que estoy constantemente visitándolos y trabajando por ellos, saben que hay una esperanza y la estamos construyendo entre todos”, destacó el joven empresario.

El trabajo no se limita a la campaña, para el joven candidato, el sentir de la gente y sus necesidades son de gran importancia. Por ello, no descansarán hasta recorrer cada vivienda, donde están los verdaderos protagonistas de la campaña: la sociedad civil.