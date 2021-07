De 10 a 30 solicitudes de permiso para venta en vía pública recibe Cabildo de Durango

De entre 10 a 30 solicitudes de permiso para venta en vía pública, recibe la Comisión de Actividades Económicas en el Cabildo de Durango, la mayoría de los cuales se rechaza porque no cumplen con lo necesario para poder ser aprobados indicó el presidente de la comisión Ernesto Ríos.

Explicó que son varias las medidas que se tienen que cumplir, por ejemplo que no pretenda instalarse en una vialidad rápida, donde pueda interrumpir el flujo vehicular, que no sea una calle angosta o en una zona donde ya hay bastantes comerciantes, o donde hay negocios formales que no permiten el comercio ambulante porque lo consideran inequitativo.

Los lugares más solicitados por los comerciantes son el Centro Histórico, Bulevar Guadiana y el rumbo de la Explanada, y principalmente para vender comida y dulces.

Dijo que es común que se instalen vendedores en carretas o mesitas tratando de ofrecer sus productos sin ningún permiso, sobre todo en el centro, pero se reporta a inspectores municipales y se procede a retirarlos, en el caso de los reincidentes pueden llegar a obtener una amonestación.

Por primera vez se da un permiso provisional de 3 meses, y si cumplieron con todo lo establecido pueden hacer una nueva solicitud, en caso de que fallen, se les niega el nuevo permiso, luego de determinado tiempo se puede tramitar un permiso anual.

En el caso de los vendedores que se encuentran en la Plaza de Armas, dijo que es un padrón que se tiene por años y refrendan cada año su permiso.