De nuevo el PRI Durango privilegió a las "vacas sagradas": Daniela Soto

"No todos tenemos estómago para aguatar a veces decisiones tan mal tomadas", afirmó así la regidora de Durango Daniela Soto, al exponer su desacuerdo con la forma de conformar la planilla de síndico y regidores por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al cual pertenece. Al respecto expuso además que de nueva cuenta se privilegian chantajes, gritos y amenazas; “las vacas sagradas salieron de la sombra y exigen espacios que debiesen merecer priistas que trabajamos durante estos seis años”.

En un video que publicó en sus redes sociales, Soto Hernández mencionó respecto a quienes adjetivó como “vacas sagradas”, que incluso desaparecieron en 2019 a 2021, se fueron a su casa y hasta desconocieron al PRI.

Te puede interesar: Se reciben en Durango 1 millón 338 mil boletas para la revocación de mandato

"Hoy salen y exigen posiciones, como si realmente el priismo latiera en ellos; y el PRI decide ceder a los chantajes, privilegia a estos cuadros eternos”, dijo.

Mencionó además que como argumento para convencer, la dirigencia tricolor ofreció y estableció el compromiso, de llevar caras nuevas, pero en realidad van caras muy muy vistas y “eso lo vamos a ver muy pronto”.

La regidora @danisotto se manifiesta en contra del reparto de sindicatura y regidurías en el PRI. Afirma que de nuevo se privilegió a las "vacas sagradas".@CDE_PRI_Durango@pri_mpal@ZujeyLuna10 @soterosoto @JulioGalindoG @Sallvatoree pic.twitter.com/E8SW0zrBtW — Víctor Blanco Pinedo (@Victorablanco) March 25, 2022

Asimismo, consideró que con sus decisiones, al CDE del PRI “pasa por encima de los priistas que nos quedamos a chambear en tiempos de crisis”.

La regidora también comentó que para los que realmente creemos que esta es una vocación de servir y de ayudar se nos hace a un lado; “nuestro castigo o nuestro pecado, es por no tener padrinos, ser de casa, ser de confianza y ser leales”.

Y a los que amenazan, a los que ven la política como un botín, como un espacio para hacer negocio y pedir contratos para sus empresas, a esos es a los que hoy se les da el reconocimiento; “esta es la política y duele, pero me quedo satisfecha con el encargo que tengo y que desde el día uno he hecho mi mejor esfuerzo y lo seguiré haciendo hasta el final en la regiduría, sin padrinos y sin grupos políticos, siendo Daniela y muy satisfecha porque aquí seguiré trabajando, ayudando a la gente que es lo que me gusta, sirviendo, tratando de hacer un poquito más por este mundo en el que vivimos”, destacó.

Finalmente, la regidora priista concluyó con la frase “no todos tenemos estómago para aguatar a veces decisiones tan mal tomadas”.