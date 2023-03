“Deber una pensión alimenticia en este país, debe ser un vergüenza pública”, así lo declaró la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, Yolanda de la Torre, y agregó por eso a nivel nacional celebró la aprobación del senado de la República, al Sistema Nacional de Deudores Alimentarios, que va tanto para madres y padres.

Destacó que se incluyen cuestiones importantes como inhibir salir del país, por qué ¿Cómo van de viaje de placer y no pagar la pensión?, por ejemplo en Francia y Argentina también inhiben licencias de conducir, por eso es un gran paso, pero no se ha avanzado lo suficiente, porque la subsistencia de un menor, no solo son alimentos, sino tiene que ver con el vestido y educación, entre otras cosas.





Local Recibió Poder Judicial 34 mil 473 trámites para juicios en 2022

Precisó “se tiene que avanzar para dar herramientas a los jueces y juezas de lo familiar para garantizar el derecho”, que se pide a ambos padres y de acuerdo a la posibilidad de cada uno, pero de no cumplir que se puedan emitir alertas, para garantizar los derechos de 30 millones de niñas, niños y jóvenes del país, que son la población que hay de 0 a 18 años.

La alerta es porque “hay gente que tiene propiedades y las esconde, hay gente en otros estados que pueden tener un trabajo y no aparece aquí, hay gente con su patrones que evade que está trabajando, o les bajan el sueldo para evadir pensiones”, por eso debe avanzar.

En cuanto al tema de deudores alimentarios dijo que hay antecedentes, pues desde el 2010 se presentaron 2 iniciativas, de ella junto con la diputada Augusta Valentina de Puebla, como parte de la LXI legislatura federal, y le siguieron otras.

Puntualizó que en el estado de todos los asuntos que se tramitan ante el poder judicial, el 45 por ciento es por controversias del orden familiar, y muchos casos tienen que ver con el tema de pago de pensiones alimenticias, o el incumplimiento, “son asuntos que nunca se acaban”, pasan 6 meses o un año y vuelven a incurrir.