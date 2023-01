Deja Esteban Villegas proceso de exsubsecretario de Egresos en manos de las fiscalías

Luego de la detención del exsubsecretario de Egresos del Gobierno del Estado durante la administración anterior, al cumplir con la orden de aprehensión que había en su contra, este lunes fue cuestionado el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, quien destacó que se trata de un avance importante, pues esta es un área de la que salía todo el recurso público.

No obstante prefirió no abundar al respecto y dejarlo en manos de las Fiscalías tanto la General del Estado (FGE), como de la Especializada en el Combate a la Corrupción, “no me quiero distraer en esos temas, traemos muchos en los que tenemos que estar caminando hacia adelante”, señaló.

Pese a ello reiteró que esta es una advertencia para todos aquellos funcionarios de la administración de José Aispuro Torres, así como para los del actual gobierno a quienes se les envía un mensaje de cero tolerancia hacia cualquier acto de corrupción, “habrá mano dura”, dijo.

“Durango no se merece que caigamos en este tipo de cosas”, y se comprometió que en los próximos días llevará a cabo un encuentro con medios de comunicación a fin de explicar cómo va la parte financiera del estado.

Explicó que el cierre del año fue bueno en este sentido ya que las prestaciones a trabajadores se pagaron a tiempo y de acuerdo a lo marcado por la legislación.

Tras ser cuestionado sobre la presentación de más denuncias en contra de otros exservidores públicos, por actos de corrupción, Villegas Villarreal afirmó que ya existen, ahora lo importante es continuar con el trabajo que se ha realizado en estos meses por parte de las autoridades competentes como FGE y Anticorrupción.