Investigación por irregularidades incluye a exgobernador: Esteban Villegas

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, afirmó que las investigaciones por actos de corrupción y desfalco económico incluyen desde el gobernador, secretarios y demás funcionarios públicos que hayan participado en el ilícito, pues un mandatario estatal tiene que responder por las irregularidades cometidas en cualquier Secretaría ya que es el responsable de los actos cometidos por sus funcionarios.

“Pasa algo en una Secretaría de mi gobierno y aunque yo tome acciones, yo tengo la culpa porque yo lo puse”, ejemplificó el tema, al ser cuestionado por la investigación que se le sigue a su antecesor desde la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoed), ante denuncias anónimas presentadas por ciudadanos esto derivado de consultas públicas de acceso a la información para conocer las declaraciones patrimoniales del exgobernador del estado y no ser encontradas.

Dijo que las investigaciones por actos de corrupción y desfalco económico van contra todos y desde luego que su antecesor no es la excepción, “además de que los montos desviados son recursos federales, de tal manera que más allá de lo que nosotros podamos hacer o decir yo creo que habrá implicaciones”.

Y es que si bien el exgobernador no firmó nada, esto no significa que no sea responsable, “yo confié y no puede un secretario tomar decisiones sin la autorización del gobernador, yo los corro mañana”, expuso ante la posibilidad de que un funcionario de su administración cometa un acto como los que ahora se le cuestionan al gobierno pasado.

Villegas Villarreal, comentó que a pesar de que se han detectado irregularidades, no se pueden adelantar ya que se deben tener las carpetas bien estructuradas, bien hechas, “apenas estamos terminando el periodo de entrega-recepción y posteriormente viene otro proceso completamente distinto”, dijo.

Resaltó que alguien tiene que responder por todo el desvió de recursos económicos, pero lo más importante es que no se vuelva a repetir y no permitir a ningún ciudadano que pasen actos de corrupción. Por lo que pidió que los mismos medios de comunicación informen sobre las irregularidades que sucedan y de esta manera se pueda actuar.

Cuando se dice que hay alguna irregularidad, esta puede ser grande o pequeña, la realidad es que existe algo y se debe de tomar cartas en el asunto para resolver la problemática, declaró el mandatario estatal en un encuentro con reporteros.

Recordar que recientemente titular de la Contraloría del Estado de Durango, Julieta Hernández Maldonado, dio a conocer que se iniciaron siete procedimientos de investigación a igual número de exservidores públicos, todo ello derivado de la ausencia de declaraciones patrimonial de cierre, para la cual tenían hasta 60 días luego de salir del puesto.

Sin embargo a partir del 15 de noviembre fue cuando se da inicio a la revisión de estos siete expedientes entre los que se encuentran funcionarios de primer nivel, incluido el exgobernador de Durango.

Dicha investigación varía de acuerdo a lo encontrado “dependemos de ver los estados de cuenta, pedir apoyo a otras instancias, no depende únicamente de nosotros, de hecho en ocasiones no depende ni siquiera de la información que se tenga en el estado, tenemos que pedir apoyo con la colaboración en otros estados, a la misma Comisión Bancaria, direcciones de registro civil, registros patrimoniales, etc.”, por lo que no existe una fecha fatal.

En caso de identificarse anomalías, la Contraloría debe dar parte a la Fiscalía Anticorrupción y con un expediente completo, ellos serán los encargados de hacer sus propias investigaciones para soportar el caso y hacer lo conducente, comentó la contralora estatal.