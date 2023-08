Demanda de vivienda económica es superior a la oferta

El presidente de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi) Salvador Chávez Molina, anunció la construcción de 400 viviendas para trabajadores con ingresos de uno a dos salarios mínimos, lo cual reconoció que la demanda de vivienda barata rebasa la oferta, porque se va a trabajar con el gobierno estatal y del municipio de Durango para buscar alternativas.

Dijo que actualmente en la capital existen muchos trabajadores con ingresos de uno a dos salarios mininos que les resulta casi imposible adquirir una vivienda a través de un financiamiento. Los Edificadores lo saben y por eso han buscado opciones para ofrecerles vivienda accesible a esos trabajadores que tienen necesidad de un patrimonio.

Imagen ilustrativa / Reconoció que la demanda de la vivienda barata es rebasada por la que se oferta que hoy existe/ Foto: archivo | El Sol de Hermosillo

Comentó que ya se tienen acercamientos con el gobierno estatal y con el gobierno del municipio de Durango para buscar la manera de que se les brinde subsidios a esos trabajadores que hoy perciben apenas uno o dos salarios mínimos.

Salvador Chávez Molina, comentó que los desarrolladores están ofreciendo opciones para quienes menos ingresos tienen, sin embargo se tienen que hacer acciones muy precisas e importantes como es la prestación de los servicios públicos, elementos muy importantes para poder crear un fraccionamiento.

Reconoció que la demanda de la vivienda barata es rebasada por la que se oferta que hoy existe, lamentablemente son más los trabajadores que perciben bajos ingresos y la mayoría de los desarrolladores, están construyendo muy poca vivienda.

Manifestó que la industria de la construcción está creciendo, sin embargo, esto es ante la demanda de vivienda de mayor valor, sin embargo, también se enfrentan a la falta de terrenos con los servicios urbanos en donde se pueda construir muchas más viviendas e incluso para quienes tienen bajos ingresos económicos.

Destacó que no pueden hacer viviendas en donde no hay agua, drenaje, electricidad, pavimento, pues sería muy irresponsable de los desarrolladores crear fraccionamientos en donde no existen dichos servicios.