Denuncia Vitela amedrentación de simpatizante tras emitir su voto

La candidata a la gubernatura de Durango por la coalición "Juntos Hacemos Historia", votó en una de las casillas instaladas en Gómez Palacio, un hecho que calificó de histórico, pues se vota en el municipio donde radica y no en la capital del estado, tras emitir su sufragio dijo sentirse contenta y estarán muy pendientes del desarrollo de la jornada electoral.

“Hoy la historia nos da una gran oportunidad y yo invito a las autoridades correspondientes a cuidar que esta jornada sea lo más eficiente y segura posible”, comentó la morenista, quien dijo existen quejas y datos sobre acciones violentas en hogares de militantes y simpatizantes del movimiento, “pero hoy es una gran fiesta democrática y una gran posibilidad de cambiar”, dijo.

Te puede interesar: Con sesión especial IEPC arranca jornada electoral en Durango

Respecto a las detenciones de cinco personas inidentificadas con la coalición Juntos Hacemos Historia, en el municipio de Lerdo la madrugada del domingo, Vitela Rodríguez, aseguró que se trata de personas que ya tienen tiempo en la región pues trabajan en el apoyo al movimiento, “no vienen un día de mapaches, vienen a trabajar como hay otras personas”.

Por lo que calificó como arbitraria la detención y acusación de algo que dijo, no son responsables y no se los van a permitir. Aseguró que no traían dinero, “ellos iban a trabajar y por hoy las provocaciones están al día, mandan a todos lados a provocar y eso no es posible”, comentó la candidata de "Juntos Hacemos Historia".

Estoy en #GómezPalacio, donde acudí a emitir mi voto acompañada de mi amigo @mario_delgado.



Deseo de corazón que esta jornada transcurra de forma pacífica, con la participación y voluntad presente del pueblo duranguense. pic.twitter.com/vS7AxSF8gA — Marina Vitela (@MarinaVitela_) June 5, 2022

Asimismo informó de la apertura tardía de algunas casillas electorales, por lo que hace un llamado a que la gente participe con toda libertad por cuál partido votará.

Mientras que al hacer un reporte del desarrollo de la jornada electoral hasta el medio día, son de diversas amenazas hacia militantes de Morena en la capital del estado principalmente, donde llegaron a sus casas, tronaron cerraduras y se los llevaron.

Marina Vitela estuvo acompañada del líder nacional de Morena, Mario Delgado, a quien agradeció haberla acompañado durante todo este trayecto con una gran responsabilidad, por quien se siente acompañada.