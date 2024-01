Denuncian condiciones insalubres en Centro de Desarrollo Comunitario Francisco Villa

A través de las redes sociales de El Sol de Durango llegó una denuncia ciudadana en la cual padres de familia reportan que el Centro de Desarrollo Comunitario Francisco Villa del DIF Estatal, ubicado sobre la calle Jardines de la colonia Francisco Villa, no se encuentra en las mejores condiciones para recibir a los menores de edad en las diversas clases que ahí se ofertan.

La queja de mayor peso corresponde a que no se cuenta con el servicio de agua, esto desde que arrancaron las clases en el lugar, este 2024; la situación genera un conflicto en los baños del centro. “Es la situación que tenemos desde la semana pasada, desde que nos incorporamos a clases, no tenemos agua, y por tanto no hay baños. Nos sacan un balde porque tenemos poquita agua, pero la verdad la mayoría de los alumnos son niños pequeños que no tienen la capacidad de agarrar el balde, además que no contamos con suficiente agua”, dijo una de las denunciantes, quien prefiere mantener su identidad como anónima para evitar represalia alguna.

Centro de Desarrollo Comunitario Francisco Villa del DIF Estatal, ubicado sobre la calle Jardines de la colonia Francisco Villa | Foto: Cortesía

Acusó que se trata de una situación crítica, pues son decenas de niños los que acuden a clases, por lo cual son muchos los que requieren pasar a baño durante el tiempo en que están en el centro.

Al realizar esta denuncia a través de los canales de comunicación de El Sol de Durango, los padres afectados señalaron que hay una advertencia de la posible suspensión de clases, a fin de no exponer a los alumnos a condiciones insalubres. Y es que existe el riesgo que haya quienes presenten infecciones de vías urinarias.

Además de esta situación que es la más urgente, con anterioridad habían pedido mejorar las condiciones de los pisos, pues están en malas condiciones y una caída al menos se ha generado, en la cual la menor de edad afectada resultó con heridas en el brazo.

Finalmente, existe la acusación que se les ha impedido que salgan a competir fuera del estado de Durango en algunas de las disciplinas, pues implica un gasto. Los denunciantes piden a las autoridades atender el caso y brindar una solución por el bienestar de los pequeños que acuden a clases.