Depresión se incrementó durante la pandemia: ISMED

La prevalencia de depresión se ha incrementado de tres a cuatro veces durante la pandemia, señaló la directora del Instituto de Salud Mental (ISMED), Soledad Ruiz Cannan.

En el Día mundial de la lucha contra la depresión la experta en salud mental señaló la necesidad de eliminar el estigma en dicho temas.

Explicó además que los síntomas de depresión son la desmotivacion, una profunda tristeza, cansancio crónico, falta de concentración, problemas de alimentación o trastornos de sueño, irritabilidad, ansiedad, entre otros. Los cuales acarrean problemas laborales y familiares, por lo que es necesario buscar la ayuda profesional.

La directora del ISMED indicó “el cerebro también se enferma, deja de producir ciertas sustancias que son neurotransmisores encargados de mantener un estado de ánimo equilibrado”, por ello la importancia de acudir a consultas.

Ruiz Canaan señaló que por falta de información sobre este tipo de padecimientos, las personas no saben que están deprimidas, sin embargo no tienen calidad de vida emocional porque no sienten motivación, placer, creatividad, entre otros alicientes.

Destacó que el 30% de la población se estima a que puede presentar depresión, sin embargo dicho porcentaje se está incrementando debido a la pandemia, “la OMS estima que incremento tres veces”, enfatizó.

De igual forma indicó que el ISMED está capacitando a la población de acuerdo a sus posibilidades y quien este interesado puede entrar a su página web y para cualquier duda existe el teléfono del orientación 6188115690.