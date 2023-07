Familiares y amigos de Yareli Rojas se manifestaron esta tarde en la Avenida 20 de Noviembre, exigen a autoridades de Durango y Zacatecas respuestas, pues a casi un mes de perder rastro de ella, la investigación no avanza

Son ya 28 días en los que familiares de la joven Yareli no tienen conocimiento de su paradero, por eso este lunes decidieron salir a las calles y cerrar la circulación de la Avenida 20 de Noviembre para exigir una respuesta a las autoridades sobre el avance que se tiene de las investigaciones.

Fue el 11 de junio, cuando a través del protocolo Alba, diseñado para emitir alertas de personas desaparecidas, se dio a conocer la cédula de búsqueda de Yareli Rojas Figueroa, de 23 años, en el municipio de Loreto, en Zacatecas.

Desaparece joven duranguense en Zacatecas./ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

“Hablamos casi a diario a la Fiscalía y nos dicen que no hay avances en su caso, que no saben nada de ella y la última ubicación de su teléfono da en Villa Hidalgo, Zacatecas, Villa García; son los últimos lugares en los que ella estuvo, pero no nos dicen nada más”, informó uno de sus familiares, quienes dicen estar desesperados al desconocer cuáles son las condiciones en las que se encuentra Yareli.

Con pancartas donde se muestra el rostro de la joven, se pide ayuda a la población para localizarla, además de exigir a las autoridades de Zacatecas, agilizar la búsqueda pues tiene un hijo que necesita el apoyo de su madre y quien hasta el momento no ha recibido contención psicológica.

Fue a través de redes sociales como se tuvo conocimiento de la desaparición de esta joven duranguense, radicada en Zacatecas junto con su esposo, quien aseguran los familiares, también se encuentra desaparecido en uno de los estados que actualmente presenta una de las tasas de delitos de alto impacto más elevadas del país.